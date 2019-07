Matt Damon y Ben Affleck volverían a actuar juntos dirigidos por Ridley Scott

Matt Damon y Ben Affleck volverían a actuar juntos dirigidos por el reconocido director Ridley Scott, según varios reportes publicados en sitios especializados.

Damon y Affleck, amigos en la vida real, colaboraron en la galardonada película "Good Will Hunting" ("En busca del destino") en 1997, en la que no solo protagonizaron sino que también escribieron, lo que les mereció un Oscar a mejor guión original.

Deadline reporta que Damon, Affleck y la realizadora Nicole Holofcener trabajan en una adaptación a la novela de Eric Jager "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France" ("El último duelo: una verdadera historia de un juicio por combate en la Francia medieval").

La historia gira en torno a dos amigos, interpretados pro Affleck y Damon, que son el caballero Jean de Carrouges y su escudero Jacques Le Gris. Luego de regresar de la guerra Carrouges acusa a Le Gris de violar a su mujer. El rey de Francia finalmente decide saldar el conflicto con un duelo a muerte: quien sobreviva será elegido victorioso por "la gracia de Dios". Carrouges tendrá la presión adicional de que si pierde su esposa será quemada en la hogurea por hacer una acusación falsa.

Esta sería la segunda colaboración entre el director Ridley Scott y Damon, quienes trabajaron juntos para "The Martian".