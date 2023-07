El actor estadounidense Matt Damon contó la experiencia desagradable que tuvo al besar a la actriz Scarlett Johansson durante las grabaciones de la película We Bought a Zoo (Un zoológico en casa) del 2011. Reveló que el aliento de Johansson olía mal debido a una comida que ingirió.

“Fuimos a comer y tanto ella como yo pensamos que se había acabado la grabación. Ella se comió un sándwich de cebolla en el almuerzo y cuando volvió, Cameron Crowe había preparado la cámara y era un plano cerrado del beso, y ella dice: ‘¡Oh, mierda, literalmente acabo de comerme un sándwich de cebolla!’”, relató Damon para el medio LadBible.

¿Cómo Matt Damon se dio cuenta del mal aliento de Scarlett Johansson?

La confesión fue dada en medio de un juego en el que participaba junto con la actriz Emily Blunt, en el contexto de una campaña promocional para la película Oppenheimer. La dinámica consistía en afirmar o negar si estaba de acuerdo con ciertas afirmaciones.

En ese sentido, durante el juego se presentó la afirmación: “Deberías decirle a alguien si tiene mal aliento”, por lo que el actor compartió la experiencia que tuvo al momento de grabar con la intérprete de Black Widow. “¿Puedes imaginarte lo horrible que fue para mí?”, dijo entre risas.

El nuevo papel de Matt Damon y el conflicto matrimonial que causó

Matt Damon interpretará al teniente Leslie Grives Jr. en la nueva película de Christopher Nolan, la esperada Oppenheimer, que narra la vida del creador de la bomba atómica. Durante una entrevista, el actor comentó que ese personaje le generó una irónica disputa con su esposa.

“Tuve, para no ser demasiado personal, que negociar mucho con mi esposa porque ella quería que me tomara un tiempo libre. Había filmado Interstellar, y luego Chris me puso en pausa para un par de películas, así que no estaba en filmando nada”, narró.

Luego de eso, Damon comentó que: “En realidad negocié en terapia de pareja (esta es una historia real) que la única excepción para que volviera a trabajar era si Chris Nolan me llamaba. Así que aquel día fue un poco tenso en mi casa”. contó.