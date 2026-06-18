Por Leslie A. Galván

El actor irlandés Colin Farrell tiene calle interpretando personajes del cine noir, ya sea un mafioso de Ciudad Gótica (“El Pingüino”) o un sicario del noreste de Bélgica (“En Brujas”). Pero en la serie “Sugar”, viene con algo distinto. Vestido de traje negro, se guía por las pistas dispersas en los barrios mexicanos de Los Ángeles, desde la vereda donde habla con un ‘vato’ misterioso hasta el hogar de una anciana latina, a quien le ayuda a lavar los trastes de la cocina.

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