El actor irlandés Colin Farrell tiene calle interpretando personajes del cine noir, ya sea un mafioso de Ciudad Gótica (“El Pingüino”) o un sicario del noreste de Bélgica (“En Brujas”). Pero en la serie “Sugar”, viene con algo distinto. Vestido de traje negro, se guía por las pistas dispersas en los barrios mexicanos de Los Ángeles, desde la vereda donde habla con un ‘vato’ misterioso hasta el hogar de una anciana latina, a quien le ayuda a lavar los trastes de la cocina.

¿Dónde ver "Sugar", temporada 2? Los ocho episodios de la segunda temporada de “Sugar” se estrenan desde el 19 de junio de 2026, con un episodio semanal, por Apple TV+.

Además de Colin Farrell, en “Sugar 2”, regresan actores como Kirby Howell-Baptiste y Amy Ryan. A ellos, se suman los nuevos integrantes del elenco: Jin Ha, Raymond Lee, Laura Donnelly, Sasha Calle y Tony Dalton.

John Sugar, el detective interpretado por Farrell, recorre la ciudad buscando personas desaparecidas. La segunda temporada de la serie de Apple TV+ lo muestra enfrentado a un nuevo caso: descubrir el paradero de Ji Moon, el hermano mayor de Danny Moon, un prometedor boxeador coreano-estadounidense.

En la nueva entrega, además, aprende algunas frases en español. Pero causa especial atención una escena donde le habla a una anciana mexicana, quien acaba de perder a su nieto. Un diálogo enteramente en nuestro idioma. “Fue encantador trabajar mi español. Me disculpo por mi pronunciación”, dice Farrell, algo sonrojado, durante una mesa redonda con medios internacionales, entre ellos El Comercio.

El actor recuerda que Los Ángeles sobrevive también debido a su “herencia mexicana”, visible en la música, la gastronomía, las comunidades y las historias que conviven en sus barrios. De hecho, el inicio de la escena en español se nutre de imágenes de adornos mexicanos, como una Catrina.

El idioma español en Hollywood

Cabe preguntarse si Hollywood, como ocurre con tantas modas que nacen en la industria, busca que el uso de frases en español sea tendencia en el cine y las series. Lo vimos recientemente en “Una batalla tras otra”, con Leonardo DiCaprio silbándole a un grupo de mexicanos o dirigiéndose al personaje de Benicio del Toro con un enfático “¡Viva la revolución!”. Pero Farrell cree que la identidad de Los Ángeles va mucho más allá del idioma

Por un segundo, Farrell mira al piso y dice: “¿Qué pienso de eso? No lo sé… Yo… No… lo sé”, y se detiene meditabundo. “Aquí en Los Ángeles todo es muy mexicano. Fue parte de México hace mucho tiempo. Para honrar eso de una manera simple y orgánica, Sugar se mueve por las calles y las casas de varias personas e interactúa con la gente a través de los casos que lleva, en los cuales se encuentra inevitablemente con gente mexicana. Es eso: Los Ángeles, culturalmente influenciada por el espíritu mexicano”, agrega.

El actor hace referencia a la capacidad de Sugar de moverse en diferentes entornos y comunidades (en la primera temporada también hubo diálogos en japonés y noruego). “Es solo otra faceta para mantener contacto con cada ser humano que se encuentra”, explica Farrell sobre la facilidad del personaje de interactuar con cualquier persona sin las barreras del idioma. “Si por eso se forma una tendencia, genial. Hay tendencias que se comparten y, por qué no, esa podría serlo”, añade.