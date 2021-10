La película dirigida por Ani Alva Helfer, “Medias Hermanas”, revela su tráiler oficial ante su próximo estreno en los cines 18 de noviembre. La cinta producida por Tondero, y protagonizada por Magdyel Ugaz y Gianella Neyra, es una comedia peruana que fue grabada a principios de este año respetando todos los protocolos de bioseguridad.

El elenco está conformado en su mayoría por mujeres y las protagonistas han recalcado que este filme las puso a prueba. “Medias Hermanas me sacó de mi zona de confort y me puso en una posición totalmente nueva que es estar detrás de cámaras. Me hizo ver y ser parte del proceso de creación de una ficción, me dio la gran responsabilidad de tomar decisiones que afectaban directamente el curso de la película”, señaló Magdyel Ugaz en un comunicado.

Por su parte, la actriz Gianella Neyra afirmó que “esta es la oportunidad de seguir contando historias, de encontrar espacios nuestros, de generar oportunidades más allá de las circunstancias para todos. Como actriz, como mujer, como loca emprendedora que soy. Estoy más que feliz con esta aventura y hacerlo con este grupo de talentosos, profesionales y personas hermosas. Que más se puede pedir. Vamos por más”.

Sinopsis

La película narra la historia de Victoria (Gianella Neyra) y Marita (Magdyel Ugaz), quienes se enteran que son medias hermanas durante el velorio de su padre. Al mismo tiempo, Victoria decide divorciarse de su esposo, quien la ha dejado con muchas deudas, y para evitar el embargo de su departamento debe vender la casa de playa que le dejó su padre. El problema es que la propiedad también está a nombre de Marita, quien acepta venderla con la condición de pasar el verano juntas. En esta convivencia, a pesar de sus diferencias, descubrirán todas las cosas que tienen en común, en medio de una divertida historia que las llevará a convertirse en una nueva familia.

“Me gusta encontrar historias con mujeres protagonistas que a la vez son protagonistas de sus vidas, que no encarnan a la esposa de, la amiga de. Esta es una historia de comedia con personajes reales que van madurando y se van relacionando con sus miedos, sus contradicciones y su idea de familia. Para mí lo más importante de dirigir es crear lazos, la experiencia con las chicas ha sido muy cercana y genuina, nos hemos hecho muy amigas, hemos tenido un proceso divertido de búsqueda y a la vez de mucha confianza para llegar al set con personajes vivos, me gusta que los actores dejen salir impulsos que vengan de sus personajes”, señala la directora Ani Alva Helfer.

Cabe resaltar que el elenco también está integrado por el actor chileno Tiago Correa, conocido por participaciones en la tercera temporada de “La Casa de las Flores” y “La Reina del Sur 2″; Leonardo Torres Vilar; así como los jóvenes talentos Nacho Di Marco, Thiago Vernal y Miguel Dávalos.

