"Megalodón" : críticas a la película del tiburón más grande de la historia

"Megalodón" es la adaptación de Warner Bros. de "Meg: A Novel of Deep Terror" ("Meg: Una novela de terror profundo"), de Steve Alten (1997) . Esta película ha tenido gran éxito en taquillas en Estados Unidos, aunque no ha convencido a la crítica especializada.



"Megalodón" relata las aventuras de un grupo de investigadores que se encuentra realizando una expedición como parte de un programa internacional de vigilancia submarina. Descubren a una especie, supuestamente extinta, que pondrá en riesgo a sus vidas.

Jon Turteltaub dirige esta adaptación de Meg (1997), el bestseller de Steve Alten. El guion fue adaptado por Dean Georgaris, Erich Hoeber y Jon Hoeber.



Esta película está protagonizan por los actores Jason Statham, Li Bingbing ), Winston Chao, Ruby Rose, Rainn Wilson, Jessica McNamee y Ólafur Darri Ólafsson.

"Megalodón" se estrena este 16 de agosto en la cartelera peruana, por ello te contamos que dice la prensa internacional de esta película.

Variety

"Llega queriendo ser la madre de todas las películas de ataques bajo el mar, pero realmente es la madre de todos los génericos plagios de Tiburón".

Europa Press

"El Megalodón estaba llamado a ser el monarca supremo, el voraz tirano que, al menos en lo que a bestialidad se refiere, los sometiera a todos. Lamentablemente, no es así".



The Globe and Mail

"Los realizadores de Megalodón puede que hayan estudiado a Spielberg, pero el trhiller de gran presupuesto y alta profundidad no es nada más que un relleno muy sangriento de verano".



New York Magazine

"No es lo suficiente tonta ni lista como para ser divertida y para demasiado tiempo con sus aburridos personajes humanos cuando podría pasar más tiempo con, ya saben, el tiburón gigante".