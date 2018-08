"Megalodón": la película que se "traga" la taquilla a nivel mundial | FOTOS

"Megalodón" ("The Meg") es una cinta de acción protagonizada por Jason Statham y un tiburón prehistórico de 23 metros conocido como Megalodón, que ha sorprendido en la taquilla a nivel mundial.

La cinta de Warner Bros., producida con gran financiamiento de China, se convirtió en el éxito de verano más reciente de Hollywood al recaudar 44,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

La película que costó por lo menos unos 130 millones de dólares, obtuvo 50,3 millones de dólares en China y 98,8 millones de dólares a nivel mundial.

Tráiler de "Megalodón". (Video: YouTube)

Los críticos aseguran que el título de serie B sobre este temido tiburón no llega a ser tan buena como "Jaws" de Steven Spielberg, pero sí más cercana a "Deep Blue Sea" o "Sharknado".

A continuación, las cifras de taquilla del viernes al domingo en Canadá y Estados Unidos, según la firma comScore.



1. "The Meg", 44,5 millones de dólares (96,8 millones a nivel internacional).

2. "Mission: Impossible — Fallout", 20 millones.

3. "Christopher Robin", 12,4 millones.

4. "Slender Man", 11,3 millones.

5. "BlacKkKlansman", 10,8 millones.

6. "The Spy Who Dumped Me", 6,6 millones.

7. "Mamma Mia! Here We Go Again", 5,8 millones.

8. "The Equalizer 2", 5,5 millones.

9. "Hotel Transylvania 3", 5,1 millones.

10. "Ant-Man and the Wasp", 4 millones.



(Fuente: AFP / EFE / El Comercio)