Llegar al gigante del streming Netflix y ser nominada para los Premios Goya de España es una realidad para la peruana Melina León, directora del filme “Canción sin nombre”, quien no se ha rendido en estos dos años de pandemia y todo el esfuerzo ha sido finalmente reconocido.

En diálogo con El Comercio, Melina recalca que la industria cinematográfica en nuestro país ha sido golpeada por la reciente e inesperada pérdida de su compañero Óscar Catacora, director de la primera película peruana hablada en aimara “Wiñaypacha”. Su deceso se dio tras sufrir un problema de salud mientras se encontraba rodando su nueva película en la provincia de Collao, Puno. En su honor, Melania León ha dedicado la nominación a Mejor película iberoamericana.

¿Cómo te sientes con esta nominación a Mejor película iberoamericana?

Estoy muy contenta, no solo yo, sino todo el equipo y particularmente emocionados ahora porque toda la comunidad cinematográfica ha pasado unos días terribles con la pérdida de Óscar Catacora, entonces le hemos dedicado esta nominación. Creo que nos cae en un buen momento la noticia porque nos levanta un poco, al colectivo en general, de la tristeza que estamos pasando de haber perdido a un compañero tan brillante como Óscar.

Melina junto al equipo de la película "Canción sin nombre". (Foto: Beatriz Torrez)

¿Habías tenido oportunidad de compartir con él?

Yo lo conocí cuando dimos un taller para la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura para asesorar unos proyectos regionales que habían ganado premios, por lo que recuerdo. No lo conocí mucho, pero tuve la suerte de compartir un poco con él.

¿Qué ha dicho el equipo ante la nominación?

Ahorita mismo estamos festejando y viendo cuál es el trabajo que viene. Habrá que hacer campaña para lograr ganarlo, ya es todo un premio estar nominado al lado de inmensos cineastas como Patricio Guzmán (Chile). Es un honor mayor, mayúsculo, estar al lado de él.

¿Has tenido oportunidad de ver qué es lo que se ha mencionado en la prensa española?

Sí, ya se vienen muchas entrevistas. Tenemos mucho cariño por parte de la prensa española, nos han sacado artículos antes e imagino que vendrá más atención a la película que, al final, es estupendo. Más gente querrá verla. Ahí está toda la atención, de los cinéfilos y gente que está muy contenta por nosotros.

¿Cuáles son tus expectativas con estos premios?

Mi expectativa es ganar (risas). No, mi expectativa es hacer una campaña lo mejor posible, como siempre lo digo, tienes que hacer lo mejor que puedas, esa es la expectativa que tengo. Contar con el apoyo de la prensa peruana y seguir contando con el apoyo de todo el mundo. Me da gusto darles una alegría. Hacer todo lo que se puede, hacer bien el trabajo. Y si ya vienen los premios, pues serán bienvenidos; y si no, te queda la satisfacción de haberlo intentado todo.

Esta es una gran oportunidad para darle más visibilidad a la película...

Claro, es que todos los premios te permiten eso. Es un honor en sí mismo poder contar con un premio, pero lo otro es que la gente le tome mayor interés a la película. Es una película peruana y eso beneficia a toda la comunidad cinematográfica porque se empieza a hablar más y más sobre el cine peruano. También nos permite hablar de temas más de fondo, como la trata de bebés recién nacidos, lo que significó los años 80 para nosotros, los dramas que vivimos los peruanos como el sistema de salud tan precario, la violencia contra las mujeres y la corrupción generalizada. Todos esos temas están retratados en la película y recibir la atención de estos premios nos dan también la posibilidad de vernos retratados y que se hable de estos temas.

"Canción sin nombre" está disponible en Netflix.

“Canción sin nombre” está nominada junto a películas de Chile, Argentina y México, ¿has tenido oportunidad de verlas?

La verdad es que tengo muchas ganas de verla, en especial “La cordillera”. No he tenido oportunidad de hacerlo. Me aproximo más a ello por curiosidad.

Has tenido otras nominaciones en España, como la de Premios Platino del Cine Iberoamericano, al parecer este país europeo toma más consideración al cine latinoamericano...

Claro, compartimos la misma lengua, compartimos tantas cosas. Es importantísimo para nosotros. Ellos tienen una industria muy fuerte. En efecto, nuestra película es en coproducción con España. Tenemos que el diseñador de sonido viene de allá, Pablo Rivas, fabuloso. Nos unen muchísimas cosas. Hemos ganado varios premios y reconocimientos en España. Sí es verdad que está habiendo mucho cariño por parte de este país, tal vez porque ellos han vivido este problema del tráfico de recién nacidos y lo conocen muy bien.

Tu película tiene esta característica de retratar lacras como el desamparo indígena y el machismo, ¿consideras que esto es lo que llamó la atención de los Goya para recibir la nominación?

Puede ser que eso también ha llamado la atención. Son muchas cosas que España conoce y que todos los artistas estamos en pleno proceso de descolonización y buscar opciones de cambio y deshacernos de esta cultura violenta y patriarcal que tanto daño hace.

¿Qué significó para ustedes llegar a Netflix con “Canción sin nombre”?

Llegar a Netflix creo que es siempre una alegría. Nos hubiera gustado estar primero en salas, pero no se pudo por la pandemia. Igual ha sido un total alivio saber que estabas estrenando en la plataforma más grande del mundo y hacer un estreno al unísono en toda Latinoamérica compensa la pena de no haber podido estar en salas peruanas. No podemos quejarnos, han sido dos años muy dramáticos y tener la posibilidad de ser el primer estreno peruano en la plataforma más grande, con millones de seguidores, es una alegría. Muchísima gente en Perú la vio y la sigue viendo, hemos tenido llamadas de toda Latinoamérica e interés público que están muy conmovidos. Se han abierto un par de posibilidades para mí como directora por estar en Netflix, hay productores que me han visto por ahí y me han llamado. Es muy importante. Tenemos mucho agradecimiento.

Melina León y Pamela Mendoza durante la filmación de "Canción sin nombre". (Foto: Beatriz Torres)

¿Cómo ha sido el recibimiento de la película en esta plataforma de streaming?

Ellos no comparten estadísticas, pero sí recibimos un comentario del estreno, que estaban muy contentos y gratamente sorprendidos por la acogida. No sé si eso ha tenido que ver con la posterior venta de películas peruanas (a la plataforma). De hecho, hicieron entrevistas y acciones para publicitar la película que no estaban planeadas al ver lo bien que les estaba yendo.

¿Has tenido oportunidad de conversar con amigos directores y saber qué piensan sobre “Canción sin nombre”?

Hemos estado todos un poco alejados por la pandemia, pero sí he recibido mensajes por ejemplo de Héctor Gálvez. Él me escribió apenas la vio. Varios directores peruanos la habían visto como Marité Ugaz y Marianella Vega que me habían expresado su emoción por la película. También hemos tenido el apoyo de Javier Corcuera, él vio la película cuando la estábamos editando e hizo algunas declaraciones bien bonitas, tuvo palabras muy elogiosas. Así, varios.

