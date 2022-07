Hace unas semanas, el cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul pasó por Lima y participó en una proyección de “Memoria”, su más reciente película. Apenas terminada la cinta, Joe –como también lo conocen– se dirigió al público con un (quizá no tan) irónico “despierten, despierten”. Confeso defensor de aquel cine “que te hace dormir”, Weerasethakul aludía al raro influjo que tienen sus filmes: mezcla de cuento mágico, sesión de hipnosis y viaje a una dimensión que no se parece a ninguna otra.

“Memoria” es la primera película que Weerasethakul filma fuera de Tailandia. Se ambienta en Colombia para contar la historia de Jessica (extraordinaria Tilda Swinton), una mujer inglesa que deambula aturdida y alienada en el país sudamericano, mientras intenta descifrar el origen de un extraño y potente ruido que por momentos retumba dentro de su cabeza. De esa manera se inserta el misterio de este relato en el que las transiciones entre la vigilia y el sueño se hacen invisibles. O por lo menos se difuminan al punto de que el espectador deba entregarse a su hechizo.

La fuerza sonora de “Memoria” –apabullante, perturbadora, hecha para que nos golpee en todo el cuerpo que se aletarga en una butaca de cine– encuentra su contraparte delicada en las bellísimas imágenes que su creador enmarca en la selva colombiana. La lluvia, el follaje en movimiento o la corriente del río son elementos que conforman un paraje presto a sorprendernos cuando menos lo esperamos. De alguna forma, a pesar del viraje geográfico emprendido por Weerasethakul, Colombia y Tailandia parecen el anverso y reverso de un escenario en el que también se insinúan los ecos de la pureza silvestre, de la violencia política y de lo mítico y sagrado.

Desde hace años Weerasethakul viene consolidado como uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo, gracias a películas como “Tropical Malady”, “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” o “Cemetery of Splendour”. Pero hay algo en “Memoria” que lo muestra en estado de gracia, acaso la confirmación de que, más allá de una cultura tailandesa que conoce a la perfección, la suya es una obra que trasciende hacia la universalidad. El cine en su estado más puro.

LA FICHA

Género: drama.

País y año: Colombia/Tailandia, 2021.

Director: Apichatpong Weerasethaul.

Reparto: Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar.

Dónde verla: viernes 5 y jueves 11 de agosto, en Cineplanet Alcázar.

Entradas en la web del Festival de Cine de Lima PUCP.

CALIFICACIÓN

5 estrellas de 5