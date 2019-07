“Mi amigo Enzo”: fecha de estreno, tráiler, sinopsis y todo sobre “The Art of Racing in the Rain”

De los creadores de “Marley y yo” (2008), once años después llega a las pantallas de cine “Mi amigo Enzo” (The Art of Racing in the Rain, en su idioma original) una película dirigida por Simon Curtis y escrita por Mark Bomback, basada en la novela de 2008 ‘The Art of Racing in the Rain’ del autor Garth Stein. “Mi amigo Enzo” pone de vuelta en los cines una nueva historia sobre un perro y lo que pasa en su convivencia con los seres humanos.

Enzo es un perro de raza Golden Retriever, amante de la velocidad y los autos de competición. Para su suerte, Denny Swift -su amo- es un piloto aspirante con posibilidades de llegar a la Fórmula 1.

“El arte de vivir bajo la lluvia” es narrada desde el punto de vista de Enzo. El can analiza las conductas humanas de los que le rodean y logra comprender que las técnicas necesarias en la pista de carreras pueden también ser usadas para navegar con éxito el viaje de la vida.

Sinopsis de “Mi Amigo Enzo”

“The Art of Racing in the Rain” (El arte de vivir bajo la lluvia) es una historia narrada por un astuto y filosófico perro llamado Enzo. A través de la relación con su dueño Denny Swift (Milo Ventimiglia) – un piloto de carreas aspirante a competir en la Fórmula 1, Enzo ha adquirido un entendimiento avanzado de lo que significa ser un humano y cree que las técnicas que se necesitan en la pista de carreras, también podrían ser aplicadas para conducirse de manera exitosa por la vida.



La película sigue a Denny, su esposa Eve (Amanda Seyfried), su joven hija Zöe (Ryan Kiera Armstrong) y finalmente, Enzo, su mejor amigo.

Amanda Seyfried y Milo Ventimiglia protagonizan Mi amigo Enzo. (Foto: Twentieth Century Fox) Amanda Seyfried y Milo Ventimiglia protagonizan Mi amigo Enzo. (Foto: Twentieth Century Fox)

Actores y personajes de “The Art of Racing in the Rain”

Milo Ventimiglia como Denny Swift

Amanda Seyfried como Eve Swift

Kevin Costner como Enzo el perro (voz)

McKinley Belcher III como Mark Finn1

Gary Cole

Kathy Baker

Ryan Kiera Armstrong

Martin Donovan

Giacomo Finn

Tráiler de “The Art of Racing in the Rain”

El tráiler de la película sobre Enzo, el perro que rememora las lecciones que ha aprendido del piloto de carrera, Denny, estrenó su primer avance a finales de mayo.

Fecha de estreno de “Mi Amigo Enzo”

La película está programada para ser estrenada el 9 de agosto de 2019, en Estados Unidos. En tanto, en otros países llegará recién a las salas de cine el 6 de setiembre.

En Perú, “Mi Amigo Enzo” está enlistada en las películas que llegarán a las salas de cine el 12 de setiembre.