"Mi ex es un espía": Kate McKinnon es el arma secreta de la comedia

La actriz estadounidense Kate McKinnon conocida por sus divertidas interpretaciones en "Saturday Night Live" regresa a la pantalla grande con la película "Mi ex es un espía".

Hacer reír es la misión principal de McKinnon en sus famosas imitaciones en "Saturday Night Live" de personajes como Ellen DeGeneres, Hillary Clinton y Justin Bieber; con su trabajo en la nueva versión de "Cazafantasmas"; y en "Mi ex es un espía", la película de Susanna Fogel en la que comparte cartel con Mila Kunis, que actualmente se encuentra en cartera.



Pero la comediante no se limita a generar carcajadas entre el público, sino también entre sus pares. De hecho, cuando hizo su prueba para entrar a ese templo sagrado de la comedia que es "Saturday Night Live" puso en aprietos a Bill Hader, uno de los más talentosos ex miembros del elenco.

A Hader, alguien acostumbrado a estar rodeado de gente graciosa, le resultó imposible no tentarse con las imitaciones que la actriz hizo de Penelope Cruz, Sally Field y otros personajes y tuvieron que echarlo de la sala. Ese es el efecto McKinnon.

"Cuando era chica me acuerdo que me decían que era rara -dice la actriz en una entrevista con USA Today-. Me sentí un poco mal por eso hasta que noté que la mitad de la gente me decía que era rara pero la otra mitad se reía conmigo. Así que decidí rodearme de este último tipo de personas. Y esa es la estrategia para mi vida".



Vida de comedia

Fascinada desde muy chica con la comedia, la actuación y el arte en general, McKinnon dio uno de sus primeros pasos decisivos cuando estaba en quinto grado y se le ocurrió hacer un acento británico para una obra del colegio.



"Creo que la génesis de toda mi vida, probablemente, sean esas sonrisas que provoqué con ese acento británico. Estoy persiguiendo a ese dragón desde entonces", dijo la comediante a la revista Rolling Stone.



Mientras estudiaba actuación en la universidad de Columbia, McKinnon formó parte de un grupo de comedia estudiantil y cuando terminó sus estudios consiguió un trabajo en un programa de comedia The Big Gay Sketch Show. Esto le dio la sensación de que su carrera sería fácil pero no fue tan así. Sus intentos con el stand up no fueron fructíferos pero le sirvieron para darse cuenta de que lo suyo era interpretar personajes.



Luego de pasar por el grupo de improvisación Upright Citizens Brigade, del que también surgió Amy Poehler, llegó a cumplir en 2012 su sueño de ser parte de "Saturday Night Live", trabajo que le valió dos Emmy consecutivos como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia. Ahí su pasión por interpretar diversos personajes encontró su hogar ideal. Se transformó en Justin Bieber para una parodia de la publicidad de Calvin Klein; imitó los bailes que Ellen hace en su talk show; debatió como Hillary contra el Trump interpretado por Alec Baldwin, entre muchas otras cosas.



Su proceso creativo se basa en la observación, para lo cual pasa varias horas mirando videos en YouTube de los personajes que imita, empezando por la forma en que mueven y construyendo a partir de allí.

"Me gusta concebir axiomas y notar patrones en lo que funciona y lo que no, así puedo codificarlos en pequeñas reglas que puedo usar -dice la comediante en una entrevista con Glamour-. Si alguien tiene un tic de voz o un acento es mucho más fácil engancharse a algo. Siempre empieza con la forma de caminar y después le agregás la capa de su energía".

En una entrevista con el New York Times, la actriz dice que no sabe cuál es el papel ideal que sueña con interpretar.

"Mi manager me pregunta esto todos los días y no tengo la respuesta. Lo que quiero es interpretar tantos personajes como sea posible. Me encantan las colecciones de cosas. Amo los estampados botánicos con un montón de plantas distintas. Me encanta la sección del supermercado donde están las frutas y las verduras. Un abanico de objetos hermosos y fascinantes que sean distintos pero tengan un tema en común, así es como me gustaría construir el resto de mi carrera, mientras me soporten".



