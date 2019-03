Michael Jackson: "Leaving Neverland" y el eterno retorno de una polémica

Hace unos meses que Dorian Arnado ha dejado de prepararse con constancia para imitar a Michael Jackson. Ya no lo hace con asiduidad desde que terminó su participación en el programa “Yo soy” en el 2018. Él no está al tanto del estreno del documental “Leaving Neverland” el sábado 16, a las 6 p.m. por HBO, aunque, por los enlaces que le han enviado algunos fans, tiene una cierta idea de las acusaciones de abuso sexual hacia el Rey del Pop que han vuelto a ser noticia. Este admirador cree que son difamaciones. Dorian también comenta que Michael Jackson era una persona altruista que ayudaba a los niños a través de su fundación y que realizaba muchas visitas a los hospitales.

En su natal Tacna, cuando Dorian tenía unos 6 o 7 años, el videoclip de “Billie Jean” en un televisor en blanco y negro lo deslumbró. No había Betamax ni VHS. Él tenía que aguardar pacientemente ante la pantalla para volver a ver esas imágenes y repasar el excepcional talento vocal y coreográfico de su ídolo. Así empezó a imitarlo.

Jorge Zúñiga sí está al tanto del estreno de “Leaving Neverland”. Él también imita a Michael Jackson y estuvo en “Yo soy” hace unos años para convertirse en el intérprete de “Smooth Criminal”. Zúñiga quiere ver el documental para discutir sobre la película. Él señala que ha investigado la vida y la obra de Michael Jackson, recurriendo a distintas fuentes. Y comenta: “Apunto más a su defensa, como admirador”. Es consciente de que esta postura puede ser complicada para la gente por todas las cosas que se han dicho sobre el músico.

Zúñiga nació en 1994, cerca al Dangerous Tour. Él detalla: “Me tocó vivir la etapa de un Michael en juicios desde el 2000. Se me pintó desde muy chico a un Michael que estaba metido en problemas, y eso se hacía notar más que su arte. Crecí con miedo a Michael, cuando tenía 6 o 7 años. No quería verlo, pese a que había crecido con su música, gracias a mi padre, en los años 80. Con el pasar del tiempo, obviamente me llamó más la atención ese lado artístico, me puse a investigar mucho más y me encontré a otro Michael, a un Michael en el que no me había puesto a pensar, a un Michael atacado por la prensa amarillista y a un Michael en juicios en los que más se hablaba de ‘¿Y con qué pijama iba?’, en lugar de hablar de lo que estaba pasando adentro. Eso me hizo pensar mucho”.

—Versiones—

En “Leaving Neverland”, James Safechuck y Wade Robson aseguran que Jackson abusó de ellos cuando eran menores de edad. Y en una reciente entrevista con la cadena BBC, ambos añadieron: “Abusó de nosotros cientos de veces”. Según ellos, el cantante los invitó a ser parte de su vida de ensueño, se ganó la confianza de sus familias y los manipuló para tener relaciones sexuales en secreto.

El músico, fallecido en el 2009 a los 50 años, recibió denuncias parecidas en el pasado y fue declarado inocente en un juicio por pederastia en el 2005.

En enero de este año, “Leaving Neverland” se exhibió en el Festival de Sundance. Luego de las proyecciones, la familia del artista emitió un comunicado: “Estamos furiosos con los medios que, sin ninguna prueba o evidencia física, han optado por creer las palabras de dos mentirosos confesos, por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael –muchos en Neverland [su célebre rancho, cuyo nombre es un homenaje a Peter Pan]– y experimentaron su legendaria amabilidad [...]. Pero la verdad está de nuestro lado. Los hechos no mienten, las personas sí. Michael Jackson es y siempre será 100% inocente de estas acusaciones”.

Dan Reed es el director de “Leaving Neverland”. Él dio estas declaraciones a The Hollywood Reporter para defender su trabajo: “Incluimos las cosas que dijo [Michael Jackson] mientras estaba vivo en defensa de su comportamiento, durante las investigaciones de 1993 y del 2003 al 2005. Apareció en televisión y sus abogados hicieron declaraciones, e incluimos muchas de esas cosas [...]. Esta es una película sobre Wade Robson y James Safechuck, dos niños pequeños a los que les sucedió esta cosa terrible hace mucho tiempo [...]. En cuanto a incluir a otros testigos presenciales del caso, no había nadie más en la habitación –no lo creo– cuando Michael estaba molestando a Wade o cuando James tenía relaciones sexuales con Michael”.

El documental ha desatado diversas consecuencias. Radios de Australia, Canadá y Nueva Zelanda han dejado de emitir las canciones del Rey del Pop. Y los productores de “Los Simpson” retirarán, de los servicios de streaming y futuros DVD, un episodio en el que Jackson prestó su voz. Todo parece indicar que la controversia sobre el cantante está muy lejos de llegar a su final.

Horario TV

“Leaving Neverland”

Canal: HBO

Días de emisión: sábado 16, 6 p.m.; y domingo 17, 6 p.m.