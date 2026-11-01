El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles tras dispararse en una pierna accidentalmente. Fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y está siendo dado de alta, informó su representante a The Associated Press el domingo.

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Mann sufrió el sábado lo que su representante describió como una lesión superficial después que su arma se disparara accidentalmente cuando estaba en una funda.

El cineasta de 83 años, responsable de clásicos del cine criminal como “Fuego contra fuego” (“Heat”), “Collateral” y “Thief”, ha sido un tirador experimentado de tiro al blanco durante décadas, y el incidente ocurrió en un campo de tiro autorizado.

Mann sigue siendo muy activo en Hollywood a sus 80 años. Más recientemente dirigió la película “Ferrari”, con Adam Driver, y está desarrollando una secuela de “Fuego contra fuego”, cuyo rodaje se supone que comenzará a principios del próximo año.