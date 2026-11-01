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Resumen

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Michael Mann retratado en 2017 en el Festival Lumiere en Francia. (Foto: AP)
Michael Mann retratado en 2017 en el Festival Lumiere en Francia. (Foto: AP)
Por Agencia AP

El cineasta Michael Mann resultó herido en un campo de tiro en Los Ángeles tras dispararse en una pierna accidentalmente. Fue trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento y está siendo dado de alta, informó su representante a The Associated Press el domingo.

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