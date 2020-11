La película mexicana “Danyka”, estrenada este jueves, reflexiona sobre los conflictos internos a través de un hombre de mediana edad y trae “una bocanada de aire fresco” con una historia de amor y naturaleza, expresó el director Michael Rowe.

“Es una bocanada de aire fresco porque está ubicada en el mar y es una exploración de los conflictos eternos entre la naturaleza más primitiva del hombre y las normas sociales”, explicó Rowe en entrevista con Efe.

“Danyka” es una historia que presenta un momento en la vida de un hombre casado y de mediana edad (Demián Bichir) que queda deslumbrado por la belleza de una joven (Sasha González) que conoce en un día en la playa.

También participan los actores Marco Treviño, Lisa Owen, Claudia Ríos y Arantxa Zubillaga. A pesar de la controversia del cartel, en el que aparece Bichir vestido y González en bañador, el director aseguró que es una película “responsable” que busca confrontar a quien la vea con su propia ética y moral.

“No ha habido nadie que la haya visto y no la haya visto absolutamente responsable. No deja de confrontar la audiencia con sus propias decisiones en la vida y de cuestionarla sobre su ética y moral pero desde el respeto absoluto”, indicó Rowe, de origen australiano y nacionalizado mexicano.

Rodada en el norteño estado de Sonora, la película muestra con delicadeza los paisajes mexicanos y las actuaciones ocurren dentro de bellos parajes. En cuanto al trabajo de Bichir y González, Rowe quedó totalmente satisfecho, contó. Escribió el guión pensando en el mexicano y, aunque tenía miedo de que no aceptara el papel, cuando se acercó a él para mostrárselo “le encantó y lo aceptó”.

“En cuanto a Sasha fue un proceso largo porque la actriz tenía que aparentar ser menor sin serlo. A nivel actoral está a la talla de Demián Bichir aunque ella no había hecho cine antes, pero es tremendamente profesional y talentosa”, contó sobre la actriz, de 23 años.

“Danyka” es el cuarto largometraje de Rowe (Ballarat, Australia, 1971). “Año bisiesto” (2010), “Early Winter” (2015) y “Manto acuífero” (2013) lo han hecho merecedor de reconocimientos como la Cámara de Oro en Cannes en 2010. Dijo que esta es la película que ha hecho hasta el momento más afín a lo que le gustaría lograr en su carrera.

“Es la que más se acerca a lo que yo anhelo. Es un cine sutil y minimalista con menos elementos para poder contar una historia para que a la gente le llegue directamente”, sentenció.

Además, aseguró sentirse totalmente mexicano y muy emocionado por poder trabajar y vivir durante una época tan estimulante en el cine de ese país.

“Estamos viviendo una nueva época de oro. No pasa año que una película mexicana no gane un premio importante en Europa. Es una gran época para estar vivo y trabajando. Aunque son momentos complicados ahorita no por eso dejamos de trabajar y uno está en casa pero trabajando y escribiendo”, terminó.

