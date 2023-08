Un viaje a México que dejó en evidencia la falta de una industria de representación de artistas en el Perú llevó a que Miguel Valladares (Lima, 1984) fundara Tondero en el 2008, sin saber que pronto esta empresa crecería para convertirse en uno de los principales motores de la producción de entretenimiento en el país.

Década y media después, la compañía detrás de éxitos como “Asu mare”, “Locos de amor” y “Soltera codiciada” celebra su quinceañero en el Festival de Cine de Lima a lo grande, orgullosos no solo el haber sobrevivido a la pandemia, sino el avance de sus planes de la internacionalización. Es así que varios de los invitados al evento, incluyendo a la productora de Pedro Almodóvar, Esther García, llegan por acuerdos que han logrado en países como España, Colombia y Uruguay.

“Estamos muy emocionados”, afirma Miguel Valladares, CEO de Tondero Producciones, a El Comercio. “Este será un festejo bien emotivo, una celebración de la unión, de estar juntos otra vez y del poder hacer este tipo de eventos que reúnen a toda la industria cinematográfica que nos da esperanzas y una gran motivación de seguir.”

- ¿Qué lecciones te ha dejado Tondero?

Las lecciones se han ido dando como consecuencia del propio crecimiento. Acá no es que tengamos una industria como tal y todo lo tratamos de hacer año a año es un poco a prueba y error. No quiero enumerar ahora mismo cuáles fueron los tropiezos, pero creo que todo fue parte de nuestro crecimiento y a consecuencia de lo que pasó, bueno o malo, Tondero se encuentra ahora con unos proyectos próximos bastante importantes.

"¡Asu Mare!" fue el primer gran éxito de Tondero.

-¿Sigue siendo el cine una industria rentable?

Es rentable como lo veas. Las películas tienen muchos tipos de rentabilidades de acuerdo a sus objetivos, como quienes quieren contar una historia bastante íntima y su objetivo es que todo el público posible. Pero si vamos al término de la rentabilidad económica depende de la película, el género y el proyecto.

-Cambio la pregunta. ¿Es la industria del cine sostenible?

Yo creo que la única manera en que sea sostenible es que el Perú tenga políticas que nos permitan crecer como industria como sucede en Colombia, España y Francia. Si esto no pasa, nos vamos a quedar en los pocos locos que queremos hacer cine.

- ¿Qué opina del proyecto de ley propuesto por el congresista Carlos Anderson para la promoción de la industria audiovisual?

Me parece que todos los intentos son válidos, pero tengo años donde varios congresistas han intentado lograr varias cosas y que finalmente se quedan en última instancia. Siento que no hay una visión real como la tienen en otros países respecto a la cinematografía del país. Igual, aplaudo cualquier iniciativa y estaré hablando de este tema porque han pasado cosas que no solo nos han afectado a nosotros, sino también a otros productores. Hay películas que se debieron filmar acá y terminaron grabándose en Colombia, porque ese país sí les daba las facilidades.

- Hablas de “Paddington en Perú”

Exacto. Nosotros hemos hecho todo el ‘scouting’ de esa cinta, nos hemos reunido con los productores, el director y el director de arte aquí en Cusco, Machu Picchu, Lima y en varios lugares. Estábamos entusiasmados hasta que nos enteramos decidieron hacer el 50% de la película en el Amazonas colombiano por las leyes de fomento en este país.

Gran parte de la película "Paddington en Perú" será grabada en la Amazonía colombiana.

-El otro tema que se repite es la creación de una Comisión Fílmica. ¿Estamos más cerca de su creación gracias a la situación con “Paddington” y “Transformers”?

La verdad que no lo sé, porque yo he estado alejado del tema viviendo en España hasta el año pasado y estuve muy a distancia de lo que estuvo pasando. Pero todos los años hablamos de ese tema con los medios de comunicación y la verdad es que siento que desde que fundé a Tondero en el 2008 siempre se dice que se dará el próximo año y nunca pasa.

- Hay otras soluciones para promover la industria cinematográfica.

Algo que nos ha funcionado, aunque no es tan positivo para todas las películas, es tener como parte del plan de financiamiento a una empresa privada o una marca, por ejemplo, utilizando el posicionamiento del producto. Creo que una ley de mecenazgo cultural, donde permita que las compañías tengan la opción de destinar parte de sus impuestos a las artes y el cine sería increíble.

- La palabra del momento es la inteligencia artificial. ¿Tiene esta herramienta un lugar en la industria?

No lo sé. Yo creo que el cine es una expresión tan pura, tan íntima, que no creo que una inteligencia artificial pueda suplantar a lo que nace del corazón y la cabeza de un guionista o un creador. No sé si esto evolucionará y vaya a cambiar, pero hasta el momento no me preocupa.

-¿Cómo ves a Tondero de aquí a 15 años?

Difícil decirlo. Cuando Tondero cumplió una década, me paré frente a todos para hablar todos los proyectos que teníamos para los próximos cinco años y al final ocurrió la pandemia. Básicamente seguiremos luchando para hacer cine y continuar proyectos desde fuera. De hecho, hemos conseguido coproducciones bien importantes como “Astronauta”, de Paul Vega, en cooperación con Colombia y Uruguay. También tenemos un proyecto muy interesante, y quizás el más grande de la historia de Tondero, con El Deseo, compañía productora de Pedro Almodóvar. Es un reto enorme, una responsabilidad mayor, pero creo que estos 15 años me han preparado para esto.

