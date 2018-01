Millie Bobby Brown de "Stranger Things", será hermana de Sherlock Holmes

El éxito de Netflix, Stranger Things, además de ser de los shows más comentados junto a Juego de Tronos, ha resultado no solo impulsor del servicio de streaming, sino también de sus estrellas. Los rostros de la serie sci-fi despegan en sus carreras y son confirmados en otras producciones, en especial Millie Bobby Brown: ahora la intérprete de 'Eleven' tendrá su propia franquicia.

La joven firmó con Legendary Pictures para protagonizar una serie de filmes basados en las novelas "Enola Holmes Mysteries". Brown habría trabajado ya para la productora al protagonizar "Godzilla: Rey de los Monstruos", la cual se encuentra en post-producción. Las novelas para jóvenes adultos comenzaron en 2006, y seis en total fueron escritas por Nancy Springer.

La historia sigue a Enola Holmes, la hermana menor de los conocidos Sherlock Holmes y su hermano Mycroft. Brown encarnará a la joven Holmes, quien hereda el talento familiar para el trabajo detectivesco, mientras busca resolver misterios por su cuenta. El rol brindaría a Millie Bobby Brown la oportunidad para probar roles diversos y cada vez más importantes además de Eleven.

Aun no hay fecha de estreno para la completamente nueva franquicia de películas. Antes Brown fue voceada para el semi-reboot de Las "Crónicas de Narnia", sin embargo, ella no sería la única con más apariciones: su co-estrella de Stranger Things, Finn Wolfhard, recientemente participó de la cinta de horror IT, y David Harbour, quien casi renuncia a la actuación, protagonizará el reboot de Hellboy.