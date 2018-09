Matthew McConaughey es un poeta playero en el tráiler de "The Beach Bum"

"The Beach Bum" es una película escrita y dirigida por Harmony Korine. El director de cine independiente hace su regreso luego de seis años de ausencia. La productora Neon ha presentado el avance de la película, donde se ve a Matthew McConaughey como "Moondog", un poeta rebelde con imagen de surfista.

Esta película viene a ser el regreso de McConaughey, tras el éxito obtenido con la película "Spring Breakers" junto a Harmony Korine.

En un contexto de drogas y alcohol en la ciudad de Miami, los actores que acompañan a Matthew en esta nueva cinta son: Zac Efron, Isla Fisher, Martin Lawrence y Snoop Dogg.

En febrero del 2017, se anunció que Matthew McConaughey había sido elegido para interpretar a "Moondog" en "The Beach Bum", para el mes de octubre, Isla Fisher se unió al elenco como "Minnie" (esposa de Moondog), para noviembre se unió Ricky Diaz interpretando a "Jonathan", y en diciembre lo hizo Zac Efron para interpretar a "Flicker".

Esta nueva producción de Harmony Korine sería lanzada para marzo del 2019, aunque la fecha exacta aún no está confirmada.



Trailer de la película "The Beach Bum" protagonizada por Matthew McConaughey. (Fuente: Youtube)

MÁS DE MATTHEW MCCONAUGHEY

Actor y productor de cine y televisión. Ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un SAG. Más conocido por sus interpretaciones en comedias románticas, aunque trató de desligarse siempre vuelve a este rol.

En el 2001 protagonizó la comedia romántica "The Wedding Planner" junto a Jennifer López. Al siguiente año llegaron 3 películas protagónicas: Frailty, Conversations About One Thing, Reign of Fire.

Volvió a la comedia romántica con How to Lose a Guy in 10 Days junto a Kate Hudson. Para el 2011 el actor decidió dar un giro a su carrera, por lo que se decidió por películas de suspenso y drama.

En el 2013, su actuación en la película "Dallas Buyers Club", le valió el Oscar a mejor actor, para este rol, McConaughey perdió 21 kg, pasando de pesar 83 kg a pesar 62 kg.

Más tarde estuvo en el reparto en "The Wolf of Wall Street", en el cual hizo el papel de Mark Hanna. En el 2014 estrenó la premiada serie True Detective, actuación por la que consiguió una nominación para el Premio Emmy y para el Globo de Oro de ese año.