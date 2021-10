Conforme a los criterios de Saber más

Raysa Ortiz, actriz que da vida a Estela en la serie “De vuelta al barrio” de América TV, se abre un nuevo camino en la pantalla grande y de la mano de Enchufe TV.

¡Se cierra una etapa en la televisión, pero se abre otra en el cine! La actriz de 26 años está a puertas de estrenar “Misfit”, una comedia familiar dirigida por Orlando Herrera.

“Misfit” llega a los cines este 14 de octubre y como antesala de su esperado estreno, Raysa Ortiz conversó con este medio para contar su primera experiencia en el cine. Además, ella se refirió al fin de su contrato con América TV, que vence en diciembre de 2021.

¿Cómo fue tu travesía para formar parte del elenco de la película “Misfit”?

En julio de 2020 y en plena pandemia, Tondero me dijo para hacer un casting para una producción de Ecuador. Desde que me enteré que era algo internacional, yo me emocioné mucho. Es algo que no se te presenta así nomás.

¿Coincidió con las grabaciones de la serie “De vuelta al barrio”?

En ese momento (del casting) no estábamos grabando la serie. Habíamos parado como seis meses por la pandemia, pero cuando comenzamos a grabar la película, los guionistas de “De vuelta al barrio” mandaron a Estela (su personaje en la serie de América TV) de viaje y pude grabar “Misfit” fuera del país.

¿Desde la primera etapa del casting sabías que se trataba de una película de Enchufe TV?

En la hoja que me hicieron leer, decía Enchufe TV. Desde el inicio no estaba segura de qué iba la película, pero sí sabía que era con los creadores de Enchufe TV. Eso me dio más entusiasmo de prepararme más en las siguientes etapas del casting.

¿Cuántos filtros pasaste para que te den el papel?

Pasé como dos castings y de ahí tenía que pasar el filtro de conversar con los productores y el director. Ahí fue cuando conocí a Orlando Herrera (el director) y él me preguntó cómo había armado mi personaje y qué pensaba de mi papel y cómo lo había construido. Todo eso fue como una presentación y ya después de todo eso, me dijeron que quedé para la película.

¿Sabías que ibas a presentar a una colegiala?

Sí, claro. Iba a ser una colegiala de 17 años, pero en realidad tengo 26.

¿Cómo fue trabajar con Orlando Herrera, ahora es director, pero se hizo conocido como actor de los cortos de Enchufe TV?

Ha sido muy gratificante grabar con alguien tan sabio como él. No se hace problema por nada. Es muy tranquilo, bueno y dirige muy bien.

¿Cómo fue tu trato con él, siendo tú una actriz extranjera?

Al inicio sentí que era un poco callado con la gente, pero yo le hablaba. Al inicio lo sentí un poco tímido, pero creo que él es así cuando trabaja. De ahí ya comenzaba hablar y se soltaba. Creo que es un gran profesional con su trabajo. Estoy feliz de haber grabado con él.

¿Qué tal fue grabar fuera del Perú y salir de tu área de confort?

Cuando llegué no conocía a nadie, pero me recibieron muy bien. Creo que formamos una gran familia, pese a que todos nos conocimos ahí mismo (en las grabaciones). Siempre nos juntábamos para ensayar, para conversar y para conocernos.

¿Con quién hiciste más amistad?

Definitivamente con Gimena Gómez (de México). Recuerdo que con ella salía a todos lados. Siempre nos íbamos a todos los lugares que queríamos conocer.

Según el tráiler de la película, se centra en un grupo de rechazados y tú eres parte de ellos. ¿Alguna vez te sentiste así?

Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas.

¿Cómo eras tú en el colegio?

Te cuento que era tímida, siempre se me hizo difícil entablar conversaciones. Creo que era un poco rochoza, pero de ahí con mis clases de actuación, todo eso se fue perdiendo porque hizo que me conociera a mí misma.

La cinta se estrena el 14 de octubre. ¿Qué expectativas tienes?

Siento que será mágico. Creo firmemente que a la gente le va a encantar. Sobre todo porque es familiar y para todas las edades.

¿Qué mensaje tiene “Misfit”, según tú?

Que no importa de qué grupo seas, cada uno de nosotros es único.

¿Qué es ser un “Misfit”?

Son los rechazados, los inadaptados y los que no fueron aceptados el algún momento.

Por otro lado, ”De vuelta al barrio” dejará de emitirse. ¿Te informaron al respecto?

Sí, eso ya es confirmado.

¿Cómo te sientes?

Cuando informaron la noticia a los actores, eso me hizo sentir muy triste. Me da mucha pena porque somos una gran familia.

¿Cómo se informó al elenco de la serie?

Nos reunimos todos con la productora (Estela Redhead) y nos dijeron que la serie ya no iba más.

¿Explicaron los motivos?

No, nos explicaron. Simplemente nos dijeron que ya no íbamos a grabar más desde el mes de diciembre.

¿Hasta cuándo grabarás?

Mi contrato acaba en diciembre. Hasta ahí vamos a grabar.

¿Qué proyectos tienes después del fin de la serie “De vuelta al barrio”?

Bueno, la película (“Misfit”) tiene para rato y justo he grabado una canción con Gimena Gómez (actriz mexicana de la cinta) y saldrá muy pronto. Además, entre mis proyectos está seguir estudiando y seguir haciendo lo que más me gusta: la actuación y la música.

Sobre “Misfit”, la primera película de Raysa Ortiz

Los creadores de Enchufe TV traen la historia de Julia, una adolescente latinoamericana que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Es popular, una youtuber exitosa y quiere convertirse en la reina del baile de graduación. Todo cambia abruptamente cuando su familia debe regresar a su país de origen. Acostumbrarse a los nuevos cambios y a un colegio católico no será nada fácil. La ‘Gringa’ no tardará en ganarse la enemistad de ‘Las Reinas’, un trío de chicas populares y ‘bullies’ por excelencia. Julia ahora es una ‘Misfit’, una rechazada, que tendrá que ganarse el corazón de sus nuevos amigos para sobrevivir.

El elenco está conformado por Alicia Jaziz (México), Julián Cerati (Argentina), Gimena Gómez (México), Javi Luna (España), Mica Suárez (Argentina), Samara Montero, Jorge Ulloa, Nataly Valencia (Ecuador) y representando al Perú: la actriz Raysa Ortiz.

VIDEO RECOMENDADO