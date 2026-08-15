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“El gran viaje” se estrenará en los cines del Perú el jueves 20 de agosto de 2026, tras su recorrido por festivales internacionales.
“El gran viaje” se estrenará en los cines del Perú el jueves 20 de agosto de 2026, tras su recorrido por festivales internacionales.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay algo inquietante en un diente de león cuando se lo mira de cerca. Lo que normalmente parece una pequeña esfera blanca a merced del viento es, en realidad, una estructura diseñada para viajar. Sus semillas se desprenden, recorren distancias y buscan las condiciones necesarias para convertirse en una nueva planta. Momoko Seto convierte ese comportamiento en una odisea de supervivencia en “El gran viaje (Dandelion’s Odyssey)“, su ópera prima, que llegará a los cines del Perú el 20 de agosto.

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