La demoniaca figura que acosa a Lorraine Warren (Vera Farmiga) en las películas de "El conjuro" ("The Conjuring") ha tenido su propia película y al menos a nivel de taquilla y audiencia, no ha decepcionado. Solo en su primer fin de semana, "La monja" ("The Nun" en su idioma original) recaudó US$ 131 millones a nivel mundial y aspira convertirse en uno de los filmes más vistos del año, aunque no por eso quedó libre de algunas preguntas.

Cuidado, alerta de spoiler. ¿Qué significa el final de "La monja"? En la última escena del nuevo spin-off de "The Conjuring", después de supuestamente desterrar a Valak al infierno, la hermana Irene (Taissa Farmiga) y el padre Burke (Demián Bichir) se retiran del Monasterio de Cârţa (Rumania) creyendo haber derrotado al mal, pero entonces, la cámara muestra que su simpático acompañante lleva una marca de una cruz al revés en su nuca, el sigil de Valak.

Frenchy (Jonas Bloquet) es como es conocido este ‘mil oficios local’ que se convierte en uno de los héroes de la película, sobre todo cuando libera a Irene de la posesión demoniaca de Valak y cuando la reanima más adelante tras su última batalla contra el demonio. Frenchy –o Maurice– es el agricultor francocanadiense que en 1952 lleva al cura y a la hermana al monasterio y también es el hombre poseído que presentan Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren en una universidad en "El conjuro".

En 1952, en el monasterio de Cârţa en Rumania, una monja, un sacerdote y un noviciado investigan la muerte de una monja. 'La monja' ya está en cines (Video: Warner Bros.)

Al final de "La monja" tiene lugar un flashforward de 20 años en el futuro, donde los Warren ofrecen una conferencia sobre posesión demoniaca en la Western New England University, con Carolyn Perron (Lili Taylor) entre el público. ¿Quién es Carolyn? Es la mujer atormentada por un demonio en la primera película de la franquicia. Este flashforward es en realidad una escena de "El conjuro" y es una conexión directa entre ambas películas

En este vistazo, los esposos Warren se refieren a Maurice como un agricultor francocanadiense con apenas tercer grado de educación que hablaba el mejor latín que habían escuchado, mientras en una pantalla se veía su exorcismo y cómo el desafortunado, poseído por Valak, coge y asusta a Lorraine, quien pega un grito de un horror cuando aparece a la ‘Monja’, entendiéndose entonce cómo nace la relación entre Lorraine y Valak. Después solo son soltados los créditos.

El verdadero nombre de Frenchy solo fue revelado al final de "La monja", cuando el joven le dijo a Irene que se marcharía de Rumania y que se dedicaría a la agricultura. ¿Su nombre completo? Maurice Theriault, quien existió en la vida real.

De acuerdo al testimonio de los verdaderos Ed y Lorraine Warren, el caso de Maurice Theriault realmente se trató de una posesión demoniaca en Massachusetts, en los años 80, aunque su historia fue adaptada para la franquicia de terror creada por James Wan.

En 1995, el mismo Ed Warren contó a The Republican que los ojos de Maurice sangraron durante el exorcismo y que su cabeza se abrió delante de ellos. También dijo que todo su cuerpo se llenó de erupciones y que todo eso quedó grabado en video.

“Si se trató de una enfermedad mental o un engaño, ¿por qué las mesas se levantaron del suelo? Lo dejamos en un hospital durante seis semanas y los médicos no supieron explicar nada”, relató Ed Warren, fallecido en 2006.

La historia de Maurice Theriault fue convertida en un libro titulado "Satan's Harvest: A Shocking Case of Demonic Possession" (1990), escrito por Ed y Lorraine junto a los periodistas del Boston Globe Michael Lasalandra y Mark Merenda y el propio Theriault.

Maurice Theriault se suicidó de un disparo en la cabeza en su casa en Massachusetts, en 1992, tras atacar también a su esposa. Ella sobrevivió.

En el arco de la franquicia, Valak, también conocido como ‘El Profano’ o ‘El Marqués de Serpientes’, poseyó a Maurice y a través de él entró en contacto con Lorraine Warren, a quien persiguió posteriormente en "El conjuro 2". Aunque esa no es la única conexión rescatada de "La Monja". Según Den of Geek, la foto que la hermana Charlotte (Stephanie Sigman) muestra sobre su antiguo convento en "Annabelle: Creation" también es vista en el Monasterio de Cârţa.

Lorraine Warren es perseguida por Valak desde el exorcismo de Maurice (Foto: New Line Cinema) (Foto: New Line Cinema)

Dirigida por Corin Hardy y escrita Gary Dauberman a partir de un guion de James Wan, "La monja" ya está en cines.

¿"LA MONJA" TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Wan comentó que tiene una idea para una hipotética "La monja 2" que completaría el círculo de la franquicia. Si bien no entró en detalles, bien podría estar hablando de una película sobre Maurice y su posesión hasta la aparición de los Warren.

Por lo pronto, la marca tiene en marcha "El conjuro 3", "Annabelle 3" y "El hombre torcido" ("The Crooked Man"). Es decir, hay ‘Expediente Warren’ para rato.