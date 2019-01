"Morbius": fecha de estreno, personajes y todo sobre el nuevo spin-off de "Spider-Man"

En la actualidad es muy complicado que algún fan de los cómics o de las películas de superhéroes no conozca sobre las grandes producciones de Marvel Studios. Gracias a una gran cantidad de cómics y personajes que fueron evolucionando durante décadas, en los últimos 10 años la compañía trasladó esa experiencia al cine con su universo cinematográfico (MCU).

Sin embargo, ellos no son los únicos que utilizan los superhéroes de Marvel Cómics en el cine. Sony Pictures mantiene algunos derechos sobre ellos también y ha intentado crear su Universo de Personajes de Marvel de Sony (SUMC) durante muchos años. Ahora, luego de su último gran éxito en taquilla, "Venom", su siguiente gran apuesta es "Morbius", el vampiro viviente, presentando a Jared Leto como el protagonista principal.

Morbius es un conocido archienemigo de Spider-Man, lo que ha dejado a muchos fans perplejos con el anuncio de su producción. ¿Será que Morbius se encontrará con el Hombre Araña en algún momento? Así como sucedió con "Venom", ambas películas se ambientarán en un universo paralelo al MCU, pero no se descarta una inclusión de personajes como lo hizo la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

¿Quién es Morbius y cómo se convirtió en vampiro? Esta nueva película de Sony será una que muestre los orígenes de este personaje. Jared Leto confirmó en su momento que presentar a este personaje no le causaría problemas por su papel del Joker en "Suicide Squad", por lo que nunca duda compartir algún avance en sus redes sociales sobre su transformación en vampiro:

Historia de Morbius

Michael Morbius fue un niño que fue criado por su madre soltera. Tuvo muchos problemas en su infancia por una rara condición en su sangre, que contribuyó a su apariencia poco agradable para los demás. Por encima de eso, él era intelectualmente superior a las demás personas, invirtiendo su tiempo en libros y estudiando.

Con el tiempo, se convirtió en un gran biólogo ganador del Premio Novel, especialista en el campo de la biología animal y del ser humano. Sin embargo, intentó curar su enfermedad al combinar su ADN con uno de un murciélago vampiro. El resultado fue que él mismo se convirtió en uno, forzado a beber sangre de otros para mantenerse con vida.

Esta historia fue creada originalmente por Roy Thomas y Gil Kane en 1971, primero como un villano de "Spider-Man" y luego como un antihéroe dentro del mundo de Marvel Comics. Ahora, su historia podría variar en la pantalla grande, pero estos datos básicos deberían mantenerse para ser fiel a sus autores principales.

Personajes de Morbius

Hasta ahora, Jared Leto confirmó por sí mismo que tomará el papel principal como el Dr. Michael Morbius, el mismo que se convertirá en el supervillano enemigo de Spider-Man. Por otra parte, Variety ha reportado que Matt Smith también se unirá al elenco junto a Leto, aunque aún está por confirmarse su papel, pero todo indica que será un papel principal en la película.

Por otro lado, Deadline reportó que Adria Arjona sería la coprotagonista femenina de "Morbius", pero sería lo opuesto a Leto. Al parecer, ella interpretaría a Martine Bancroft, la esposa del Dr. Michael Morbius.

Fecha de estreno de Morbius

La película de Morbius, que es protagonizada por Jared Leto, llegará a los cines de Estados Unidos el 31 de julio de 2020. Aún queda mucho trabajo de producción por delante, así que esta fecha podría cambiar si así lo decide la compañía.