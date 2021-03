Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuándo fue que te diste cuenta de que las cosas para las mujeres no están tan bien como algunos piensan? Tal vez fue de niña, cuando te hacían poner la mesa mientras tus primos jugaban. O cuando te viste expuesta por primera vez al acoso callejero. Tal vez, incluso, cuando escuchaste algún comentario sexistas en el salón de clases y algo resonó en ti. Los comienzos del empoderamiento femenino se presentan en formas diversas para cada una y “Moxie”, el nuevo estreno de Netflix a cargo de Amy Poehler, parece comprender esta idea y tomarla como punto de inicio.

Esta cinta llegó a la plataforma de streaming en la primera semana de marzo, como una especie de representante para conmemorar el Día de la Mujer y, en el poco tiempo que lleva disponible, hoy ha logrado estar en el Top 10 de títulos más vistos en el Perú y América Latina.

La película se basa en un libro del mismo nombre escrito por Jennifer Mathieu. Se narra la historia de Vivian Carter, interpretada por Hadley Robinson, una joven que parece vivir con un perfil bajo en la preparatoria East Rockport. Todo cambia con la llegada de Lucy (Alycia Pascual-Peña), una nueva estudiante que no tolera el sexismo presente en las aulas y que es la chispa que enciende el inconformismo de Vivian. Esto, sumado al pasado feminista y rebelde de su madre Lisa (Amy Poehler) la inspiran para crear, desde el anonimato, Moxie, un fanzine donde habla y cuestiona situaciones injustas que viven las mujeres.

Aunque, al principio, la publicación es una forma de catarsis para la protagonista, se ve cómo otras estudiantes respaldan lo que dice. Poco a poco, vemos cómo Vivien va conociendo a más de sus compañeras y juntas intercambian sus experiencias sobre el sexismo, la falta de oportunidades, las diferencias entre el código de vestimenta para hombres y mujeres, y los estereotipos en que son encasilladas dentro de la escuela.

Moxie.

LOS ACIERTOS

La película pinta una realidad de forma amena y digerible para el público, donde mujeres cada vez más jóvenes se cuestionan las desigualdades, hablan del tema y hacen algo al respecto.

Como parte de la trama, sobre todo para seguir la idea de película para adolescentes, nos muestran el romance que tiene la protagonista con Seth (Nico Hiraga), un joven que apoya al movimiento. Pero, lo refrescante es que en este caso el personaje de Vivian no se define por este vínculo, es solo un aspecto más que nos cuentan.

Si algo se le puede otorgar a la película es la banda sonora elegida. Las canciones no son meramente un acompañamiento, sino que pueden llegar a tener cierto protagonismo y respaldan a la perfección estos aires de revolución femenina que se exploran. No podemos dejar de mencionar a “Rebel Girl”, la canción de la banda de punk rock femenina Bikini Kill que parece inspirar a Vivian. Pero también resaltamos temas como “Green Light, Red Light” de TopLady, “Pretty Ugly” de Tierra Whack, “W.A.R.R.I.O.R.” de Ebony Bones y “Kitana” de Princess Nokia.

Las actuaciones son un punto a reconocer. Robinson explora de manera ideal la confusión y enojo frente la situación de injusticia y cómo va descubriendo su papel dentro del movimiento, con sus aciertos y fallas. Marcia Gay Harden y Ike Barinholtz, quienes interpretan a la directora Shelly y al Sr. Davies, plasman cómo el rol de los docentes frente al sexismo va cambiando con el tiempo. Pascual-Peña personifica de manera plena el “girl power” y la inconformidad con lo que sucede en su nueva escuela. Y, en general, los actores y actrices nos muestran personajes que podemos encontrar en la vida diaria.

Otro de los puntos que se le puede otorgar al filme es que retrata de manera honesta las diferentes formas que asumen las mujeres cuando reconocen el sexismo en sus vidas. No todas inician una revolución a través de un fanzine o tienen las herramientas para organizarse con otras mujeres. Y ahí entra el valor del personaje de Claudia (Lauren Tsai), la introvertida mejor amiga de Vivian. No es que esta revolución o cambio no le interese, sino que ella busca hacerlo a su manera y lo logra inscribiendo en la escuela al grupo Moxie, hecho que les permite colgar afiches y pegar stickers en los pasillos. Otro aporte interesante que Claudia hace es cuestionar la lucha feminista desde el punto de vista racial. No es lo mismo hablar de revolución siendo una mujer blanca y con una mamá feminista que lo acepte, que siendo hija de migrantes cuya meta principal es que ella se concentre en estudiar para llegar a la universidad y tener una vida mejor.

Claudia y Vivien son dos mejores amigas que, en un comienzo, prefieren mantener un perfil bajo para evitar ser molestadas por sus compañeros. (Foto: Netflix)

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Pero aquí, precisamente, nos estancamos ante el punto más flojo de la película. No se supo aprovechar la oportunidad para explorar ciertos temas interesantes pero que quedan en el aire. Aquí encontramos, por ejemplo, los comentarios sobre las problemáticas raciales hechos por Claudia y otras compañeras como Amaya (Anjelika Washington), la importancia de reconocer cuándo las conductas son acoso desde la experiencia de Lucy y cómo el silencio de la directora Shelly afectaba a las estudiantes constantemente.

No solo eso, sino que con personajes femeninos tan interesantes, diversos y con crecimiento, hubiese sido interesante conocerlas un poco más y así empatizar con ellas. No me malinterpreten, uno logra agarrarle cariño al grupo de chicas que forma el movimiento Moxie, pero la cinta cae en el cliché de que una mujer blanca es la que inicia el cambio y solo su historia, conflictos y pensamientos se conocen a profundidad. ¿Por qué no contarnos qué hace que Lucy tenga esta actitud de no soportar el acoso de Mitchell Wilson? ¿Y Kiera (Sydney Park) por qué continúa apostando por el equipo de fútbol femenino si, claramente, no cuentan con tanto apoyo? ¿Cómo tomó el coraje Emma (Josephine Langford) para escribirle a Moxie y hablar de su violación? Son algunas preguntas que me quedan pendientes.

Amy Poehler, además de dirigir la cinta, tiene el papel de Lisa, la madre de Vivian quien en su juventud participó del movimiento feminista. (Foto: Netflix)

A grandes rasgos el final de la película no ata los cabos que quedan sueltos, pero en mi opinión tampoco es necesario hacerlo. Hay que entender que filme no apunta a solucionar cada una de las problemáticas expuestas y tratar de darle una lección a los “villanos” o cómplices, sino a dejarnos con un aire esperanzador de sororidad y de cambio.

Y es que “Moxie” apuesta por una mirada light sobre el despertar feminista de este grupo de estudiantes, pero no menos válida. Lo agradable, y lo que hace que sea más digerible que otras cintas de este tipo, es que lo hace a través del humor. Sin duda, es una película que vale la pena ver y que puede ser un disparador para conversar sobre qué hacemos nosotros para aportar a la equidad.

LA FICHA

Sinopsis: El patriarcado apesta. Las rebeldes encantan. Ella toma posición, se atreve a hablar... y causa una revolución escolar.

Duración: 1 h 51 min.

Género: Películas para adolescentes, Películas basadas en libros, Comedias.

Elenco: Hadley Robinson, Amy Poehler, Alycia Pascual-Peña, Nico Hiraga, Patrick Schwarzenegger y Marcia Gay Harden, entre otros.

Calificación: 13+

Año: 2021.

Títulos similares: “Ginny y Georgia”, “Loco por ella”, “Sex education”.

Calificación de la autora: ★★★ 1/2.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR