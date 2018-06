MTV Movie & TV Awards 2018: hora y canal para ver la ceremonia en vivo

Una de las premiaciones más populares entre los jóvenes llega a una nueva edición. Los MTV Movie & TV Awards 2018 se llevarán a cabo este lunes 18 de junio en Los Ángeles y tú lo podrás seguir en vivo y en directo sin importar tu ubicación geográfica.

Tiffany Hadish, popular comediante y autora de bestsellers, tomará la posta de Adam Devine y será la conductora de la ceremonia que, por segundo año consecutivo, no solo premia al cine, sino también a lo más destacado de la TV comercial.

Estos son los horarios para ver en vivo la entrega de los MTV Movie & TV Awards 2018:

Canal: MTV.

Hora por país:

México: 8 p.m.

Perú: 8 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Argentina: 10 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET), 8 p.m. (zona Centro).

SOBRE LA CEREMONIA

"Black Panther" es la cinta con más nominaciones, mientras que la serie "Stranger Things" con su segunda temporada lidera las postulaciones en la categoría de televisión.

Además de contar con la presencia de las estrellas de ambas producciones, la gala de los MTV Movie & TV Awards 2018 contará con números musicales. Los confirmados de este año son Mustard, Nick Jonas y Chloe x Halle.

El productor Mustard se une al ex Jonas Brother en el tema "Anywhere". Nick, además, está nominado esa noche por su trabajo en "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Mustard y Nick Jonas - "Anywhere". (Fuente: YouTube)

Mientras tanto, el dueto R&B Chloe x Halle, que cuentan con el madrinazgo de la diva Beyoncé, cantaran un medley de "The Kids Are Alright" y "Warrior", de su reciente disco que fue incluido en la banda sonora de la película "A Wrinkle in Time".