MTV Movie & TV Awards 2018: todo lo que debes saber de los premios

La película "Black Panther" ("Pantera Negra" en América Latina) y la serie de televisión "Stranger Things" parten como favoritas en los MTV Movie & TV Awards 2018, ceremonia que se realizará este lunes en la ciudad de Los Ángeles.



"Black Panther" consiguió siete candidaturas, incluida la de mejor película, categoría donde se medirá a "Avengers: Infinity War", "Girls Trip", "IT" y "Wonder Woman", mientras que "Stranger Things" logró seis nominaciones, incluida la de mejor serie, campo donde competirá con "13 Reasons Why", "Game of Thrones", "Grown-ish" y "Riverdale".

La gala de los MTV Movie & TV Awards 2018 se transmitirá en vivo en estos horarios. Recuerda que también podrás seguir las incidencias en directo en esta nota que actualizaremos cuando arranque la alfombra roja:

México: 8 p.m.

Perú: 8 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Argentina: 10 p.m.

Estados Unidos: 9 p.m. (zona ET), 8 p.m. (zona Centro).

SOBRE LOS NOMINADOS

Además de las producciones antes mencionadas, también destacan entre los aspirantes a los MTV Movie & TV Awards 2018: "IT", el filme de terror del argentino Andy Muschietti, con cuatro nominaciones. "Girls Trip", "Avengers: Infinity War", "Wonder Woman" y "Star Wars: The Last Jedi" llegan con tres candidaturas cada una.

En el terreno televisivo, "Riverdale" y "Game of Thrones" también destacan en tres categorías.

UN PREMIO SIN GÉNERO

Por segundo año consecutivo, las categorías no distinguen de género y reúnen a hombres y mujeres compitiendo por la misma estatuilla.

Así, Millie Bobby Brown, la estrella femenina de "Stranger Things", tratará de hacerse con el premio a la mejor actuación televisiva frente a Darren Criss ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"), Katherine Langford ("13 Reasons Why"), Issa Rae ("Insecure") y Maisie Williams ("Game of Thrones").

En el aspecto cinematográfico, Chadwick Boseman ("Black Panther" tendrá como rivales a Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Ansel Elgort ("Baby Driver"), Daisy Ridley ("Star Wars: The Last Jedi") y Saoirse Ronan ("Lady Bird").

SOBRE LOS NÚMEROS MUSICALES Y LOS PRESENTADORES

Los MTV Movie & TV Awards se caracterizan por ser unos galardones desenfadados y votados por el público que, al celebrarse cuando comienzan a llegar los grandes estrenos de la temporada, suelen servir de lanzadera y escaparate para algunas de las apuestas cinematográficas más importantes del año.

Además de contar con la presencia de las estrellas de ambas producciones, la gala de los MTV Awards tendrán números musicales. Los confirmados de este año son Mustard, Nick Jonas y Chloe x Halle.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de la comediante Tiffany Hadish. Entre los presentadores destacan: Kristen Bell, Mila Kunis, Zendaya, Gina Rodriguez y Common.