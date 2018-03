Luego del triunfo de "Una mujer fantástica" en la reciente gala del Oscar en la cual obtuvo el premio al Mejor filme extranjero, la nacionalidad de su director Sebastian Lelio se ha vuelto tema de discusión entre medios de Argentina y Chile.

Según indica "El Mercurio" de Chile, varios medios extranjeros, entre ellos "Clarín" de Argentina, han destacado el triunfo de la película chilena en el Oscar afirmando que Lelio es argentino y no chileno.

A horas de la histórica hazaña para el cine chileno, diversos medios argentinos se apoyaron del dato de que el director Sebastián Lelio nació en Mendoza. "El Clarín" utilizó el recurso con profesionalismo, para destacar la noticia en su portada: "La noche de los Oscar un festejo chileno", tituló y en la reseña de la noticia, hizo el vínculo entre Argentina y este triunfo chileno. "'Una Mujer Fantástica', de Sebastián Lelio -chileno, nacido en la Argentina- ganó como mejor película extranjera", escribió Emol de Chile en su versión digital.

El mencionado portal también citó a LMNeuquén, otro medio argentino y escribió lo siguiente:

"El mismo modelo siguió LMNeuquén, diario regional que tituló: 'Chile ganó su segundo Oscar con la película 'Una Mujer Fantástica'' y en su bajada puntualizó dejando confusa no solo la nacionalidad de Lelio, sino que también la trama de la cinta: "La película, dirigida por el argentino Sebastián Lelio, trata el drama de una transexual que busca abrirse camino en el mundo de la ópera".

"Una mujer fantástica", la mejor cinta extranjera del Oscar 2018. (Fuente: El Comercio)

Por si eso fuera poco para Chile, el diario El Popular y el portal web Minuto Uno de Buenos Aires fueron aún más lejos con el tema del origen de Lelio.

"¡Orgullo argentino! El director mendocino Sebastián Lelio se lleva el Oscar a la Mejor película extranjera por 'Una Mujer Fantástica'", escribió el primero, mientras el segundo tituló la noticia: "Gracias a un director argentino, Chile ganó el primer Oscar para un largometraje de su historia".

Cabe destacar que Sebastian Lelio, efectivamente nació en Mendoza, Argentina pero a los dos años se mudó a vivir a Viña del Mar. El director es hijo de padre argentino y madre chilena y en una reciente entrevista concedida a "Clarín", afirmó ser chileno a pesar de haber nacido en el país vecino.

"Nací en la Argentina, pero técnicamente no soy argentino, soy chileno. Mi padre biológico es argentino, pero yo me crié en Chile. Tengo una relación con él, con la Argentina, y voy bastante seguido, pero en rigor no soy argentino", aclaró.