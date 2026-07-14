El documental ‘El partido’, estrenado originalmente en mayo pasado durante el Festival de Cannes para relatar la victoria albiceleste por 2-1 ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, registra un incremento en su audiencia en Argentina ante la expectativa por la semifinal de este miércoles que volverá a cruzar a ambos equipos en una cita mundialista.

La producción audiovisual detalla los pormenores de aquel juego de cuartos de final del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, donde Diego Armando Maradona anotó el polémico gol con el puño y la posterior jugada conocida como ‘El Gol del Siglo’.

El filme aborda además los antecedentes geopolíticos de la rivalidad deportiva, con énfasis en el conflicto bélico de las islas Malvinas ocurrido en 1982.

Respecto a la trascendencia del enfrentamiento original, Santiago Franco, codirector de la obra junto a Juan Cabral, explicó a la agencia de noticias EFE el impacto extradeportivo del partido.

“El partido en sí mismo es fascinante porque excede lo futbolístico. Hay un antecedente muy claro, que era la guerra de Malvinas cuatro años antes, que se convierte en una suerte de carga invisible que tenían los jugadores antes de entrar a la cancha”, dijo.

Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.

De las librerías a la pantalla grande

La base del documental es el libro de investigación homónimo escrito por el periodista Andrés Burgo. El autor detalló que su propósito inicial era documentar la totalidad del campeonato de 1986 donde Argentina se coronó campeona, pero que decidió enfocar su trabajo exclusivamente en los noventa minutos de los cuartos de final para realizar un análisis minucioso de ese histórico encuentro.

Tras la clasificación argentina a semifinales el pasado sábado al vencer por 3-1 a Suiza, la distribuidora del largometraje amplió la cantidad de salas de exhibición debido al aumento en la venta de entradas.

*Con información de EFE