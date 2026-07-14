La producción audiovisual detalla los pormenores de aquel juego de cuartos de final del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca | Foto: Difusión
La producción audiovisual detalla los pormenores de aquel juego de cuartos de final del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El documental ‘El partido’, estrenado originalmente en mayo pasado durante el Festival de Cannes para relatar la victoria albiceleste por 2-1 ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, registra un incremento en su audiencia en Argentina ante la expectativa por la semifinal de este miércoles que volverá a cruzar a ambos equipos en una cita mundialista.

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