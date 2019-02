"Chucky, el muñeco diabólico": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y personajes de la película

"Chucky, el muñeco diabólico" ("Child's Play" en su idioma original) es la nueva versión de la película homónima de 1988, y aunque no cuenta con la aprobación de su creador original, Don Mancini, quien prepara una serie de televisión basada en este juguete asesino, la cinta dirigida por Lars Klevberg y escrita por Tyler Burton Smith se estrenará en el 2019.

El rodaje de la película, protagonizada por Gabriel Bateman, Aubrey Plaza y Brian Tyree Henry, comenzó el 20 de septiembre de 2018 en Vancouver, Columbia Británica (Canadá) y terminó el 8 de noviembre de 2018. Para las grabaciones, la compañía de efectos visuales MastersFX preparó siete muñecos animatrónicos prácticos, cada uno con brazos y cabezas intercambiables, para realizar diferentes acciones en el set.

En septiembre de 2018 fue lanzada la primera imagen oficial de "Chucky", y en noviembre fue publicado el póster oficial en donde se dio a conocer que los muñecos 'Good Guys' ahora se llamarán 'Buddi', haciendo referencia a los muñecos 'My Buddy' de la vida real, que influyeron en el diseño original del personaje.

"Más que un juguete ... es tu mejor amigo", es la frase que acompaña el primer póster, donde se muestra un almacén lleno de cajas de juguetes 'Buddi'. A diferencia de los muñecos de los años 80 se incluye una señal WiFi sobre la "i" de 'Buddi', lo cual significa que estos pueden ser controlados a través del teléfono, tablet y ordenador.

Los muñecos 'Good Guys' ahora se llaman 'Buddi' (Foto: Orion Pictures) Orion Pictures

HISTORIA Y SUNOPSIS DE “CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO”

"Chucky", o "Child's Play", es una saga de películas de terror que se centra en un muñeco poseído por el alma del estrangulador de Lakeshore, Charles Lee Ray. En la película de 1988, Andy Barclay (Alex Vincent), un niño de 6 años, recibe como regalo de cumpleaños un muñeco que se hace llamar 'Chucky' y que intenta apoderarse de su cuerpo para 'volver' a la vida y vengar su muerte. Sin embargo, es vencido por la madre del niño y un policía, aunque después regresa en "Child's Play 2".

En la secuela, a la madre de Andy la internan en una clínica psiquiátrica tras contar la historia del ‘muñeco poseído’ y a él lo envían a distintos hogares de acogida. Chucky lo sigue y asesina a sus padres sustitutos y una vez más intenta apoderarse del cuerpo del pequeño, sin embargo, con ayuda de su hermanastra Kyle (Christine Elise) logra acabar con él.

Después de ocho años, Andy es enviado a la escuela militar Kent, a donde también lo persigue el muñeco diabólico. Aunque esta vez su objetivo es otro, Tyler, un niño al que le revela que es Charles Lee Ray. A esta le siguieron películas como "Bride of Chucky", "Seed of Chucky", "Curse of Chucky" y "Cult of Chucky".

De acuerdo a la sinopsis de "Chucky, el muñeco diabólico", la corporación Kaslan acaba de lanzar una nueva línea de muñecos de alta tecnología conocidos como 'Buddi', que adquiere fama a nivel mundial al punto de convertirse en el regalo perfecto para los niños. Karen Barclay (Aubrey Plaza) decide regalarle uno de los muñecos a su pequeño hijo Andy (Gabriel Bateman) por su cumpleaños. Sin embargo, un mal funcionamiento causará que el muñeco adopte un comportamiento agresivo y psicópata, iniciando una sangrienta oleada de muertes en el pueblo.

"TRÁILER DE "MUÑECO DIABÓLICO"

'Kaslan Corp' envió un comunicado de prensa prometiendo un anuncio especial para viernes 8 de febrero, que resultó ser el primer tráiler de "Chucky, el muñeco diabólico".

Su 'nota de prensa' dice: "Kaslan Corp, el desarrollador líder mundial de productos de tecnología interactiva para el hogar y estilo de vida, se complace en revelar un nuevo producto revolucionario: el compañero de Inteligencia Artificial, Buddi. Un gran compañero de juegos para niños y su nuevo mejor amigo, ya que Buddi cambiará las vidas de todos en la familia de manera inimaginable. Buddi es el compañero humano con inteligencia artificial más avanzado del mundo, capaz de conectarse y controlar la amplia gama de productos tecnológicos de Kaslan y todos los dispositivos inteligentes del hogar, y estará disponible en todo el país el 21 de junio de 2019”.

El tráiler de la película dirigida por Lars Klevberg fue lanzado originalmente el jueves 7 de febrero en los cines de Estados Unidos como antesala de la película "The Prodigy".

ACTORES Y PERSONAJES

Gabriel Bateman interpreta a Andy Barclay, un niño al que le regalan el muñeco asesino.

Aubrey Plaza interpreta a Karen Barclay, la madre de Andy.

Brian Tyree Henry interpreta al detective Mike Norris, un detective que investiga la misteriosa serie de asesinatos del muñeco.

Tim Matheson interpreta a Henry Kaslan, fundador y director ejecutivo de la corporativa Kaslan, compañía responsable de los muñecos 'Buddi'.

Marlon Kazadi interpreta a Omar Norris, el mejor amigo de Andy e hijo del detective Norris.

Ty Consiglio interpreta a Pugg, el amigo de Andy.

Beatrice Kitsos interpreta a Falyn, la amiga de Andy.

Anantjot S. Aneja interpreta a Chris, el amigo de Andy.

Nicole Anthony interpreta a la detective Willis, la compañera del detective Norris.

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Lars Klevberg

Producción: David Katzenberg, Seth Grahame-Smith

Guion: Tyler Burton Smith

Fotografía: Brendan Uegama

Montaje: Tom Elkins

Póster de la nueva película de Chucky con motivo de Navidad (Foto: Orion Pictures) Orion Pictures

FECHA DE ESTRENO DE "CHUCKY, EL MUÑECO DIABÓLICO"