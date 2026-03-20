Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
12:01
- ¿Qué edad tenía Chuck Norris?
Carlos Ray Norris, conocido popularmente como "Chuck Norris", nació el 10 de marzo de 1940. Al momento de su fallecimiento, el jueves 19 de marzo de 2026, tenía 86 años, habiendo celebrado su cumpleaños días antes y compartiendo el siguiente video en su Instagram.
11:55
- ¿Cuál fue la causa de muerte de Chuck Norris?
- Hasta el momento no se sabe la causa del fallecimiento del actor. Su familia, quien comunicó su deceso mediante sus redes sociales detalló que mantendrán la causa de muerte en privado, pero señalan que Chuck Norris estuvo rodeado de su familia y descansó en paz .
11:48
- El actor Chuck Norris , ícono del cine de acción, falleció la mañana del jueves 19 de marzo a los 86 años , luego de complicaciones médicas. Así lo informó su familia mediante las redes sociales del actor, quien fue ingresado de emergencia al hospítal Wilcox, en Kauai, Hawái .
Seguir temas