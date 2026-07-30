El archivo deja de ser un registro del pasado para convertirse en una herramienta de creación y reflexión. Esa es la premisa de la décima edición del Festival Internacional de Apropiación Audiovisual (MUTA), que del 30 de julio al 7 de agosto reunirá en Lima una programación gratuita dedicada a explorar nuevas formas de mirar la memoria. Las actividades se desarrollarán en la Sala Armando Robles Godoy, en San Borja, y en El Galpón.Sala de Cine, en Pueblo Libre, con proyecciones, conversatorios y experiencias que consolidan al festival como uno de los principales espacios para el cine de apropiación en el país.

La programación se organiza en bloques temáticos que abordan distintas maneras de dialogar con el archivo audiovisual. “La selva no es solo verde” reúne películas que cuestionan la representación tradicional de la Amazonía y ponen el foco en los conflictos ambientales y la resistencia de sus comunidades. “Toda carta es un recuerdo” propone un recorrido por archivos familiares y películas caseras para reconstruir vínculos e identidades, mientras que “Sobre Estar Aquí”, “Apuntes Sobre lo Íntimo” y “De cuerpos y monumentos” exploran temas como la migración, la memoria trans, el activismo y la reinterpretación de archivos históricos. Como parte de su aniversario, el festival también presentará “MUTA X: 10 años de películas peruanas”, una selección de diez títulos nacionales representativos de su trayectoria.

La décima edición del festival incluye una retrospectiva del cineasta Carlos Ferrand, además de estrenos nacionales e internacionales centrados en la memoria, el archivo y la apropiación audiovisual.

Además de las funciones, el encuentro apuesta por el intercambio internacional y la formación. Gracias a la alianza con UnArchive Found Footage Fest llegará una selección de cine experimental italiano, mientras que el convenio con el Festival MakeDox, de Macedonia del Norte, permitirá exhibir Silence of Reason (2023), de la directora Kumjana Novakova. El programa también incluye el conversatorio “Archivos y Activaciones”, con la periodista y curadora argentina Romina Resuche y la investigadora María Jesús Jiménez, así como la experiencia inmersiva “Permiso para bailar (Denegado)”, una propuesta del Colectivo AMiXR.

La inauguración se realizará el 31 de julio con una sesión dedicada al cineasta Carlos Ferrand, que incluirá las proyecciones de Mécanicos piratas de Lima y Sin título, además del estreno de La Revolución se Forja al Rojo Vivo, de David Rojas. El festival concluirá el 7 de agosto con la premiación de los proyectos ganadores del MUTA Lab y la exhibición del programa “Bajo las pieles de la ciudad”, donde destaca Sawyer Avenue, Sunday Afternoon, del estadounidense Bill Morrison. Respaldado por los Estímulos Económicos para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual del Ministerio de Cultura, MUTA celebra una década consolidándose como un espacio donde el cine transforma los archivos en nuevas formas de comprender el presente.