MUTA X reunirá proyecciones, conversatorios y experiencias audiovisuales gratuitas en la Sala Armando Robles Godoy y El Galpón.Sala de Cine, del 30 de julio al 7 de agosto.
MUTA X reunirá proyecciones, conversatorios y experiencias audiovisuales gratuitas en la Sala Armando Robles Godoy y El Galpón.Sala de Cine, del 30 de julio al 7 de agosto.
Por Redacción EC

El archivo deja de ser un registro del pasado para convertirse en una herramienta de creación y reflexión. Esa es la premisa de la décima edición del Festival Internacional de Apropiación Audiovisual (MUTA), que del 30 de julio al 7 de agosto reunirá en Lima una programación gratuita dedicada a explorar nuevas formas de mirar la memoria. Las actividades se desarrollarán en la Sala Armando Robles Godoy, en San Borja, y en El Galpón.Sala de Cine, en Pueblo Libre, con proyecciones, conversatorios y experiencias que consolidan al festival como uno de los principales espacios para el cine de apropiación en el país.

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