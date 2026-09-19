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La actriz británica Naomi Watts durante la presentación de su película 'The housewife' en el Festival de Cine de San Sebastián, el 19 de septiembre de 2026. (Javier Etxezarreta / EFE)
La actriz británica Naomi Watts durante la presentación de su película 'The housewife' en el Festival de Cine de San Sebastián, el 19 de septiembre de 2026. (Javier Etxezarreta / EFE)
/ Javier Etxezarreta
Por Agencia EFE

Naomi Watts alertó este sábado en el Festival de San Sebastián sobre la escalada del odio a todos los niveles. “Me da miedo lo que está sucediendo, tenemos que estar vigilantes”, afirmó la actriz británica al ser preguntada por la situación actual y por el nazismo, del que trata su película ‘The Housewife’.

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