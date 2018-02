Un misterio, cuatro científicas. "Annihilation" ("Aniquilación"), basada en la novela homónima de Jeff VanderMeer, llega en unos días a cines de Estados Unidos, por lo cual el elenco se dejó ver esta semana en Los Ángeles (Estados Unidos) para la alfombra roja.

En "Annihilation" Natalie Portman ("Cisne negro") interpreta a la bióloga Lena, quien se traslada a la misteriosa área X junto a otras investigadoras. El lugar ha sido escenario de situaciones paranormales, de riesgo, donde los que entran no salen.

También apareció en el evento promocional Oscar Isaac ("Star Wars: The Last Jedi", "Show me a Hero"), quien interpreta al marido de Lena. Él es una de las víctimas del área X.

También se dejaron ver en la premiere Jennifer Jason Leigh ("Atypical"), Tessa Thompson ("Westworld") y Gina Rodríguez ("Jane the Virgin"), que interpretan a las otras científicas que ingresan al peligroso sitio.

La adaptación al cine de "Annihilation" es dirigida por Alex Garland, celebrado por su trabajo en "Ex Machina", ganadora del Oscar por sus efectos especiales.

DATO

"Annihilation" no llegará a los cines de Perú, pero se prevé que Netflix la incluya en su catálogo.