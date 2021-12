Conforme a los criterios de Saber más

Las Navidades suelen ser encuentros gratos, cálidos, inolvidables, en los que nos rodeamos de las personas que más queremos, con regalos y sonrisas, acompañados de una suculenta y contundente cena. Sin embargo, no todas las películas navideñas son reflejo de esa felicidad o postales dignas de Hallmark Channel. Aún así, pueden representar personajes o escenas atractivas para quienes no encuentran placer en lo más típico de estas fechas. Papanoeles malvados, mujeres que quieren robar bebes en nochebuena, bebes que son rescatados, hombres con vidas paralelas a Jesús, curas o metaleros unidos contra el Anticristo, asesinos que esquivaron una crucifixión, Cristos que combaten zombis, soldados haciendo una tregua para cantar villancicos. Elije el que desees, ponle Play a la película y pasa, por supuesto, una Feliz Navidad.

“À l’intérieur” (Alexandre Bustillo y Julien Maury, 2007)

En plena Nochebuena, una joven con 9 meses de embarazo está completamente sola en su casa. Poco tiempo atrás sobrevivió a un accidente de auto en el que murió su pareja, el padre del niño que estaba por nacer. No tiene buenas sensaciones. De pronto, una misteriosa mujer aparece en su casa. Primero le pide el teléfono, pero luego revela sus verdaderas intenciones: quiere al niño que ella lleva en el vientre. Y si para ello debe matar a quien se le ponga en frente, no dudara en convertir la Navidad en un festival de sangre que complacería al mismísimo Quentin Tarantino. Una historia sórdida, terrorífica y con evidente influencia del gore, el giallo o el slasher. Beatrice Dalle, recordada protagonista de Betty Blue, logra una actuación demoledora como la villana sin nombre de esta historia.

¿Dónde verla?

Se compra o alquila en Microsoft Store o Google Play

“La vida de Brian” (Terry Jones, 1979)

Es 24 de diciembre en Belén y los tres reyes magos se preparan para mostrarle sus ofrendas a un niño que está por nacer bajo la sombra de una estrella. Sin embargo, una confusión hace que terminen visitando, no a Jesús, sino a Brian. Desde ese momento, los destinos de ambos se cruzarán constantemente, incluso cuando Brian se una a un grupo de rebeldes anti romanos en uno de los momentos más disparatados de este filme que algunas organizaciones religiosas han considerado como “sacrílego”, por su constante uso del humor y de la ironía sobre la intolerancia, el sectarismo o la misma fe. Concebida por el Monty Python, el más importante grupo cómico británico de los últimos 50 años, fue producida por George Harrison, quien llegó a hipotecar su casa para financiarla. Para su suerte, fue un éxito en taquilla. Atentos a la escena final, en el Gólgota, con los crucificados y el tema del filme, “Always Look On The Bright Side Of Life”.

¿Dónde verla?

En Netflix

“Silent Night, Bloody Night” (Theodore Gershuny, 1972)

En la noche previa a la Navidad, se revelan los secretos más oscuros de una mansión campestre con personalidad propia. La historia se inicia en la Nochebuena de 1950, cuando el constructor de esa casa muere envuelto por las llamas, tras un aparente accidente doméstico. El caso parecerá olvidado hasta que, 20 años más tarde, aparezca el abogado de su único heredero, para anunciar la venta de la residencia. Su patrocinado vive recluido en una institución siquiátrica, aunque no por mucho tiempo. A pesar de cosechar críticas negativas, con los años se convirtió en un filme de culto debido, en parte, a que parte del elenco y la producción fueron miembros de la factoría Warhol, y a que habría sido importante influencia para cintas como “La masacre de Texas” (1974) o “Halloween” (1978). El legendario John Carradine interpreta un pequeño papel.

¿Dónde verla?

En YouTube: https://youtu.be/nDNgb1O5L_U

“Joyeux Noël” (Christian Carion, 2005)

De la Primera Guerra Mundial se recuerdan hasta hoy sus trincheras, el gas mostaza, las mascarillas para evitar sus daños, además de muchísima destrucción y miles de desaparecidos. Pero si hay algo bueno de lo que se habla aún hoy es de una historia ocurrida en diversos frentes durante la Nochebuena de 1914: los soldados decidieron una tregua para enterrar a sus muertos, celebrar la Navidad y tener un poco de paz y de amor, aún en un contexto como ese, no solo entre ellos mismos, sino con sus enemigos. De este modo, alemanes, franceses o escoceses compartieron mucho más que bayonetazos, disparos y revanchas, para encontrar un momento de humanidad en las circunstancias más dramáticas. Actúan Diane Kruger y Daniel Brühl.

¿Dónde verla?

En HBO Max

“El día de la bestia” (Álex de la Iglesia, 1995)

Un sacerdote decidido a convertirse en pecador, un metalero con una banda llamada Satannica y un espiritista farsante se unen en el Madrid de los 90 para combatir al Anticristo, que creen nacerá allí en la Nochebuena de 1995. ¿Qué puede salir mal? Solo ellos están preparados para combatirlo, aunque en la ruta pasen por situaciones desternillantes. Tan macabra como divertida, la segunda película de Álex de la Iglesia tras Acción Mutante descubrió a un director capaz de sostener un ritmo intenso y plantear universos sicóticos en los que el humor negro es detonante e hilo conductor a la vez. Santiago Segura dio un paso triunfal en su carrera al interpretar al adiposo headbanger José María, aunque el show se lo roba Álex Angulo, el cura Ángel, que decide hacer todo el mal posible -y escuchar el más estridente metal- solo para acercarse al diablo y poder evitar el nacimiento del Anticristo en la capital española. Es una de las mejores y más exitosas comedias hechas allí.

¿Dónde verla?

En YouTube: https://youtu.be/Nfp7sZlTVu4

“Christmas Evil” (Lewis Jackson, 1980)

Un niño experimenta su más terrible trauma cuando descubre que Papá Noel no es real, al verlo seducir a su madre. Aunque el shock parece olvidado, años después aflora nuevamente, lo que desata en él una reacción sicótica y violenta en su adultez, cuando se ha convertido en un obsesivo fabricante de juguetes. Vestido con el tradicional traje rojo y la barba blanca, empezará a visitar hogares por Navidad para llevar más muerte que regalos a todos aquellos los que él considere que, de algún modo, mancharon la ceebración u olvidaron su espíritu. Para el director John Waters es “la mejor película navideña de todos los tiempos”. Sin embargo, lejos de la tendencia slasher que tanto éxito tuvo a inicios de los 80, Christmas Evil es un drama sicólogico con elementos de terror, que expone los efectos que puede tener la Navidad en la sociedad.

¿Dónde verla?

En YouTube: https://youtu.be/6nARbo67el4

“Tokyo Godfathers” (Satoshi Kon, 2003)

¿Qué pasaría si Frank Capra y Charles Chaplin juntaran sus mejores intenciones y las convirtieran en un anime japonés? Un cóctel de insospechadas consecuencias, por supuesto, sobre todo si es un filme dirigido por uno de los jóvenes maestros del género. Satoshi Kon llevó también a las pantallas Perfect Blue (1997) o Paprika (2006), historias de gran complejidad sicológica. Tokyo Godfathers se inicia en una nevada Nochebuena en la capital de Japón, cuando tres vagabundos –un alcohólico, una niña fugada y una ex drag queen-, encuentran de casualidad un bebé abandonado en un basurero y deciden, ellos mismos, ir en busca de sus padres, iniciando un camino lleno de pistas, extraños giros y aventuras que les cambiarán la vida.

¿Dónde verla?

En Netflix

“Silent Night, Deadly Night” (Charles E. Sellier Jr., 1984)

En la Navidad de 1971, el pequeño Billy Chapman contempla la muerte de sus padres: ambos son asesinados por un criminal vestido como Papá Noel. El impacto de aquella visión

lo perseguirá en el futuro, a pesar de que parezca haber logrado una vida completamente normal, tras su crianza en un orfanato donde solo empeoran sus heridas sicológicas. Todo transcurrirá con tranquilidad por algunos años, hasta que las circunstancias llevan a Billy a disfrazarse de Papa Noel en una Navidad, ya de los años 80. Las consecuencias serán irremediables, cuando la locura se apodere de él y comience a llenar las calles nevadas con la sangre de sus víctimas. El momento cumbre sucede cuando Papá Noel retorna al orfanato donde fue criado, con sed de venganza. Gravemente ofendidos, un grupo de padres protestaron en las puertas de los cines tras su estreno, con carteles del tipo “We Love Santa”, “Santa is Sacred” o “Save Santa”. Aunque en aquel momento lograron boicotearla, el tiempo la reivindicó. No solo se convirtió en una película de culto, sino en una saga que tuvo varias secuelas con desigual resultado.

¿Dónde verla?

YouTube: https://youtu.be/gtk_mx7azAQ

“Scrooge” (Brian Desmond Hurst, 1951)

La historia usualmente titulada “A Christmas Carol” –concebida por Charles Dickens- sobre la Nochebuena que pasa el malhumorado y tacaño señor Scrooge, tiene aquí una de sus mejores versiones, convertida en una aterradora historia, en la que el “Espíritu de las Navidades pasadas” acentúa su carácter fantasmal, gracias a una estupenda fotografía en blanco y negro. El temible Ebenezer Scrooge es interpretado con solvencia por Alastair Sim, reconocido como el misterioso Inspector Poole en la joya de misterio “An Inspector Calls”. Aquí ese misterio cobra poderosa relevancia, gracias a las visiones sobrenaturales del protagonista, y al aspecto terrorífico de los personajes que encuentra en el camino.

¿Dónde verla?

YouTube: https://youtu.be/tql64BP6ZS4

“Barrabás” (Richard Fleischer, 1961)

¿Qué tal si, por una Navidad, en lugar de quedarnos con la historia del hijo de Dios, nos enfocamos en la de aquel al que el pueblo prefirió darle libertad en perjuicio de Jesús? Basada en la obra homónima del escritor sueco Pär Lagerkvist, Premio Nobel de Literatura de 1951, Fleischer nos sumerge en la decadente vida de Barrabás, liberado por Poncio

Pilatos, en lugar de quien murió en la cruz. Anthony Quinn se pone en sus sandalias y logra una de sus actuaciones más impactantes, como un peligroso delincuente cuya vida es decisivamente impactada por la muerte del Mesías: pareciera que sobrevivirle lo ha dejado con la imposibilidad de morir, así sea en las condiciones más duras. Lo acompaña un elenco de lujo: Katy Jurado, Ernest Borgnine, Jack Palance, Arthur Kennedy, Vittorio Gassman o Silvana Mangano.

¿Dónde verla?

Stremio o YoutTube (Subtitulada en portugués) https://youtu.be/_iVqWsEHTEs

BONUS TRACK

“Fist of Jesus” (Adrián Cardona y David Muñoz, 2012)

No voy a explayarme mucho, solo adelanto un poco sobe este cortometraje: imaginen a Jesucristo en la Antigua Judea, enfrentando a Lázaros, romanos y hasta vaqueros zombis, con la única fuerza de sus puños –y de uno que otro pez-. Quizás no evangelice a nadie, pero sí que enviará muchas almas al cielo.

¿Dónde verla?

En Youtube: https://youtu.be/GuKV2Z3eYTY

