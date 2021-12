No hay Navidad sin películas navideñas y si bien Hollywood se ha convertido en el principal promotor de un interminable torrente de cintas de este género protagonizados por princesas, soldados, alienígenas e incontables ejecutivos provenientes de la gran ciudad, los filmes festivos también se producen al sur de la frontera.

En esta nota recopilamos algunas de las películas navideñas que se han hecho en Latinoamérica y, de paso, ponemos el servicio de streaming donde las podrás disfrutar.

“La noche mágica” (2021) - Argentina / Uruguay

Una pareja disfuncional y su pequeña niña, un traicionero amigo y un ladrón con un mínimo parecido a Santa Claus arman esta comedia que da giros inesperados sobre la tradicional fórmula de una película navideña. Disponible en Star+.

“Navidad S.A.” (2008) - México

Una comedia mexicana. Es Navidad pero, con el calentamiento global, la capa de hielo polar se derrite y la única salida para que Santa Claus salve su hogar es despojar su capitalismo y liderar un movimiento global para quitar el comercio de la temporada navideña.

Enfrentándolo está Tito, un ex ayudante de Santa que ha construido un lucrativo conglomerado basado en las fiestas de fin de año. Disponible en HBO Max.

“Una navidad en verano” (2017) - Perú

Esta comedia musical protagonizada por Maricarmen Marín cuenta la historia de una mujer luchadora que alberga a cuatro niños huérfanos con personalidades muy diferentes. Un accidente los pondrá en problemas a solo pocos días de la Navidad, obligándolos a conseguir los fondos para una operación médica.

Dirigida por Ricardo Morán, la película busca mostrar el amor y la unión que caracterizan a la fiesta. Disponible en Movistar Play

“Guadalupe Reyes” (2019) - México.

Tradiciones navideñas hay muchas alrededor del mundo, pero pocas tienen resultados tan cómicos - o autodestructivos- como la llamada maratón Guadalupe-Reyes que le da nombre a esta película: una ‘carrera’ de celebraciones entre el 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe) y el 6 de enero (día de los Reyes Magos) en las que se consumen copiosas bebidas alcohólicas.

Esta comedia gira en torno de dos amigos en sus 40 cuya vida adulta los ha visto alejarse y que ven esta tradición como una oportunidad para renovar no solo los lazos que lus unían, sino también la chispa de la emoción de la juventud. Disponible en Prime Video.

“Dos papás en Navidad” (2017) - Ecuador

Belén es una joven con síndrome de Down que ha logrado convertirse en una nadadora olímpica gracias al apoyo de su amorosa familia conformada por su madre y padrastro. A vísperas de un importante torneo (y de las fiestas navideñas), su vida se ve revuelta con el regreso de su padre biológico tras 20 años de ausencia.

La película puede ser adquirida en la página de JMFilms Productions.

“Santa Claus” (1959) - México

“Santa Claus” es una clásica y algo extraña película navidad mexicana de 1959 donde el símbolo popular de la Navidad - que vive en el espacio en vez del Polo Norte - se enfrenta a un diablo llamado Pitch, enviado a la Tierra por Lucifer para arruinar las fiestas.

La película fue popular tras su salida y posteriormente ganó nueva vida gracias a que su versión en inglés, titulada “Santa Claus vs. The Devil”, fue una de las parodiadas por el programa cómico “Mystery Science Theater 3000″. Varias versiones de la película pueden encontrarse en YouTube. Disponible en Tubi.

“Navidad” (2009) - Chile

No dejes que el título aparentemente inocuo te engañe, ya que este drama del director chileno Sebastián Lelio es una exploración de la sexualidad, identidad y maduración que requiere un público más adulto.

Se centra en Alejandro y Aurora, una pareja de jóvenes recién graduados quienes en los días previos a la Navidad visitan la casa del recientemente difunto padre de la muchacha y se cruzan con una adolescente perdida que se ha fugado de casa. La película puede encontrarse en su totalidad en YouTube en la cuenta del festival CinemaChile.

Menciones honrosas

Películas que no pudieron entrar en la lista por no ser latinoamericanas, aunque sí de habla hispana, o por no encontrar un lugar donde verla legalmente.

“¡Se armó el belén!” (1969) - España

Comedia clásica española. Paco Martínez Soria interpreta a un cura católico tradicional que encuentra problemas con la juventud más liberal de Madrid en la década de los 70. Obligado por mandato del arzobispo, el sacerdote tendrá que adaptarse a los tiempos modernos para llenar nuevamente los púlpitos. Disponible en FlixOlé.

“Navidad de los pobres” (1947) - Argentina

Una clásica película navideña argentina, trata de Catita, una empleada en una de las grandes tiendas de departamentos de Buenos Aires, quien en un acto de piedad le regala a una madre soltera y humilde el mayor árbol de navidad del lugar.

Aunque el acto le cuesta su trabajo, la mujer resulta satisfecha porque logró cumplir el deseo navideño de una persona, demostrando el verdadero espíritu de la fecha.

“El día de la bestia” (1995) - España

Si quieres un tipo de película navideña diferente, está esta clásica comedia negra de Álex de la Iglesia en la que un fan del metal y un psíquico ayudan a un sacerdote a prevenir el nacimiento del Anticristo el 25 de diciembre. Disponible en FlixOlé.