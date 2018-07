Ver películas gratis online en su idioma original es una experiencia irreemplazable para los amantes del séptimo arte. Netflix Premium España presentó su nuevo catálogo de series y películas que podrás disfrutar en el próximo mes de agosto y que genera gran expectativa en los millones de usuarios en todo el mundo.



¿Cómo ver películas en español oline gratis? En realidad no es muy complicado. Ver 'pelis' en castellano o subtituladas, siempre en calidad full HD, es bastante sencillo si sabes dónde buscar el contenido deseado. ¿Necesitas ayuda? No te preocupes. Aquí viene el auxilio para que también veas series online en español.

Acción, fantasía, terror, comedia y los ahora infaltables súper héroes son los protagonistas de las películas gratis online que mayor demanda tienen en la red. Estas son 10 películas de estreno que no te debes perder si estás en España.

Cada vez más existen plataformas de video en streaming; sin embargo, la más popular es Netflix Premium que anunció las nuevas series, películas y documentales que estarán disponibles desde agosto 2018 en España.

PELÍCULAS ORIGINALES DE NETFLIX

1. Jim & Andy: The Great Beyond.

2. I Don't Feel at Home in This World Anymore.

3. The Meyerowitz Stories.

4. Fe de etarras.

5. Okja.

6. Joan Didion: The Center Will Not Hold.

7. Beasts of No Nation.

8. Gerald's Game.

9. Mudbound.

10. First They Killed My Father.

1. " Vengadores: La era de Ultrón "

(Disponible desde el 22 de julio)



Tony Stark reactiva un programa en desuso para preservar la paz, pero algo falla y los héroes más poderosos del universo (y de la taquilla): Iron Man, Capitán América, Thor, El Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo de Halcón, deberán salvar al planeta. El maléfico Ultrón hará mucho más incómoda la misión.



2. " Rogue One: Una historia de Star Wars "

(Disponible online desde el 18 de julio)



Cinta del universo "Star Wars" que nos sitúa años antes de la trama de "Una nueva Esperanza". La película narra cómo los Rebeldes lograron obtener los planos de la Estrella de la Muerte, que luego sirvieron para destruirla.

3. " Django desencadenado "

(Disponible online desde el 1 de julio)



Cinta del genial Quentin Tarantino con un elenco de lujo: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington entre otros. La historia nos sitúa en Texas, dos años antes de la Guerra Civil Americana, King Schultz, un cazarrecompensas alemán, sigue la pista a unos asesinos para cobrar por sus cabezas. Por ayudar a atraparlos, el esclavo negro Django recibe la promesa de la ansiada libertad.

4. " Paranormal Activity 4 "

(Disponible online desde el 1 de julio)



Una de las cintas más taquilleras en España en 2012, año de su estreno. Se trata de la cuarta entrega de la popular saga de terror. Nuevamente protagonizada por Katie Featherston, la trama nos lleva cinco años después de los sucesos de "Paranormal Activity 2": Katie y Hunter, que ahora se hace llamar Robbie, se han trasladado a un nuevo barrio y sus vecinos, Alex y su familia, comienzan a experimentar sucesos extraños.



5. " Trainspotting "

(Disponible online desde el 24 de junio)



Obra maestra de Danny Boyle. La película, estrenada en 1996, narra la historia de un grupo de jóvenes heroinómanos de los suburbios de clase baja de Edimburgo. Basada en la novela de Irvine Welsh.

6. " Johnny English Returns "

(Disponible online desde el 1 de mayo)



Secuela de la exitosa "Johnny English" de 2003. Protagonizada por Rowan Atkinson (el célebre comediante de "Mr. Bean"), la cinta nos presenta las nuevas aventuras del poco ortodoxo espía del MI7, quien volverá tras haber perfeccionado sus extraordinarias habilidades en una lejana región de Oriente.

7. " Mamma Mia! La película "

(Disponible online desde el 10 de mayo)



Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth y Christine Baranski son algunas de las estrellas que protagonizan esta comedia musical desarrollada en base a los temas del popular grupo sueco ABBA. La trama es sencilla y cautivante: antes de casarse, Sophie invita a su celebración a tres hombres con los que su madre tuvo una aventura en el pasado. ¿Conseguirá saber quién es su padre antes de que llegue el gran día?

8. " Bridget Jones's Baby "

(Disponible online desde el 13 de mayo)



El romance con el galante Mark Darcy ha llegado a su fin y Bridget Jones, soltera de nuevo, decide centrarse en su trabajo como productora de noticias. Todo parece bajo control hasta que conoce a un irresistible estadounidense (Patrick Dempsey), un pretendiente que tiene todo lo que a Darcy le falta. Inesperadamente, descubre que está embarazada, pero con una particularidad: hay dos posibles padres y no tiene idea de cuál será "el afortunado".

9. " El renacido "

(Disponible online desde el 25 de mayo)



Cinta del mexicano Alejandro González Iñárritu que destacó en la edición 2016 de los premios de la Academia. Mejor dirección, Mejor actor protagónico (Leonardo DiCaprio) y Mejor fotografía (Emmanuel Lubezki) son algunos de los trofeos que alzó la película basada en la novela de Michael Punke.

10. " Doctor Extraño "

(Disponible online desde el 30 de mayo)



Basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre y protagonizada por Benedict Cumberbatch. El Doctor Stephen Strange es un reconocido neurocirujano de Nueva York. Tras sufrir un accidente automovilístico, pierde la movilidad en las manos. Al buscar alternativas a la medicina tradicional en el Himalaya, adquirirá poderes fuera de este mundo.

¿ Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de Netflix ?

​

Aunque no lo creas, realmente puede accederse a los contenidos originales de la compañía de forma gratuita, sin ninguna trampa por medio, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma compañía para que te suscribas con el tiempo.

1. EL MES GRATIS

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.