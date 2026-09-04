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Resumen

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Netflix alista una serie live action de “Calabozos y Dragones” producida por Alfonso Cuarón. (Foto: AFP)
Netflix alista una serie live action de “Calabozos y Dragones” producida por Alfonso Cuarón. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El director de cine mexicano Alfonso Cuarón producirá junto al guionista John August la serie de acción real del juego de mesa “Dungeons & Dragons” (’Calabozos y Dragones’), llamada “Ravenloft”, para Netflix, informó el medio especializado Deadline.

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