La última vez que Will Smith y el director David Ayer trabajaron juntos fue con la criticada "Suicide Squad". En "Bright", película que los vuelve a reunir, la situación no cambia; solo que esta vez no es un producto para la pantalla grande, sino para Netflix.

"Bright" de Netflix muestra una realidad alternativa donde los humanos comparten la Tierra con otros seres inteligentes: orcos, elfos, etc. Aquí Will Smith es un policía de Los Ángeles que debe trabajar junto al primer oficial orco de la historia, interpretado por Joel Edgerton.

Esto dice la crítica especializada de "Bright":

The Hollywood Reporter

"'Bright' pasa menos tiempo imaginando su mundo que haciendo discutir a sus personajes de una forma muy familiar. Es posible que este guion tenga el récord del mayor número de veces que la gente dice 'cállate', pero de no ser así, esas palabras se escupen tan seguido que es difícil no reír cuando aparecen en un momento que debería ser dramático. Si solo las carcajadas llegaran más seguido o dieran más placer, valdría la pena ver 'Bright'".

Forbes

"'Bright' se siente como un testamento al proceso de desarrollo en Hollywood. Justas o no, las excentricidades que deshacen 'Bright' se sienten como la clase de problemas que habrían sido planchados por un estudio de cine convencional, con un pulido de guion que la convertiría, potencialmente, en una mejor película con el mismo concepto prometedor. El que la película sea como un primer borrador que nunca fue pulido y que luzca genuinamente fea solo debilita la causa de Netflix para que 'Bright' sea un competidor en Hollywood".

Los Angeles Times

"El mensaje de la película en pantalla es que 'si actúas como mi enemigo, te conviertes en mi enemigo". Pero actuar como una película taquillera para adultos no transforma mágicamente a 'Bright' en 'Robo Cop', 'Blade Runner' o cualquiera de los otros clásicos para adultos que serían un mejor uso de tiempo y dinero de los televidentes".

AP

"Las cosas se descarrilan mientras la película tambalea hacia su conclusión. Smith parece saber cuán mala es la película, así que accede a que su cara sea golpeada repetidamente, dejándola hinchada y sangrienta. Tal vez espera que nadie pueda reconocerlo más. Pero no hay escape a la verdad. Esta película hace que su traspié con 'Wild Wild West' parezca 'El Padrino'."

Variety

"'Bright' es la mejor película original de Netflix a la fecha y absolutamente merece verse en la pantalla grande, aunque no dejes que eso te frene de verla en casa. Como en 'End of the Watch', el bienvenido regreso del director David Ayer al género policial —siguiendo un giro desastroso en el territorio de 'Suicide Squad', del cual no diremos más— llena un intenso nicho de películas para adultos que Hollywood hizo bien alguna vez, pero que desde entonces ha sido reemplazado por fórmulas".

DATO

"Bright" llega a Netflix este viernes 22 de diciembre.