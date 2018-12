Netflix: "A todos los chicos de los que me enamoré" tendrá secuela | VIDEO

Una buena noticia para todos los fans de la película de Netflix "A todos los chicos de los que me enamoré" se acaba de revelar: habrá secuela. Nueva la ternura Peter Kavinsky (Noah Centineo) regresará a las pantallas gracias a la plataforma de streaming.



Netflix anunció sus planes para la siguiente película con un video en el que se ve a los protagonistas Lana Condor y Noah Centineo. La joven actriz realiza una video llamada para conversar con Noah y le pregunta si ya puede revelar la noticia.



En video: anuncio de la segunda película de "A todos los chicos de los que me enamoré". (Video: YouTube)

Además, como Lara Jean Covey (Lana Condor) ama las cartas, mediante una revela detalles de la secuela:

"A todos los fans que he amado antes, los extraño. Sé que solo han pasado unos meses y juro que no estaba tratando de evitartos; Simplemente no sabía cómo responder a sus preguntas sin mentirles. La verdad no siempre es simple o directa, y como todos sabemos muy bien, los contratos de citas tienen una forma de complicarse rápidamente. Pero, las letras están listas. La secuela de" A To All the Boys I Loved Before" llegará a Netflix. Y sí, puedes continuar usando sin problemas con tus cuentas de fans porque tus estrellas de ensueño, Lana Condor y Noah Centineo, también están involucrados. Así que vamos a hacer esto ¡Prometo que el próximo capítulo valdrá la espera! Con amor, Netflix".

La película "A todos los chicos de los que me enamoré" fue lanzado en agosto en Netflix. Esta cinta es la adaptación de la trilogía de jóvenes adultos de Jenny Han.



"A todos los chicos de los que me enamoré" cuenta la historia de una joven adolescente llamada Lara Jean que descubre que las cartas de amor secretas que escribió alguna a vez a cinco chicos de los que se enamoró han sido enviadas a sus destinatarios.