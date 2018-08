Netflix: conoce a la estrella de "A todos los chicos de los que me enamoré"

La actriz de origen vietnamita Lana Condor es la protagonista de la película juvenil "A todos los chicos de los que me enamoré", basada en el libro homónimo de la escritora Jenny Han.



Lana Condor interpreta a Lara Jean, una joven de 16 años que jamás a tenido novio y que ha relatado sus amores imaginarios y platónicos en cinco cartas que jamás envió.

Estas cartas de amor fueron enviadas a sus respectivos destinatarios, generando que Lara Jean idee un plan para librarse de las preguntas de esos chicos.

Lana Condor

La joven actriz nació en Cần Tho, Vietnam, el 11 de mayo de 1997. De bebe llegó a Estados Unidos junto a sus padres. Actualmente vive en una residencia en California.

Condor estudió ballet de niña. Fue parte del elenco de Los Angeles Ballet. De grande siguió clases de improvisación y de actuación en la Escuela de Artes Escénicas Profesionales en la ciudad de Nueva York.



Su debut en el cine fue en el 2016 con "X-Men: Apocalipsis", en donde interpretó a Júbilo.

También ha tenido apariciones en las películas "Peter Berg Patriots Day" y "High School Lover". Actualmente la encuentras en Netflix con la película "To All the Boys I've Loved Before".



Condor ha sido seleccionada como Koyomi K. en la película de ciencia ficción de Robert Rodriguez "Alita: Battle Angel", producida por James Cameron y basada en la saga de novelas gráficas de Yukito Kishiro.