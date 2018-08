Netflix: conoce al galán de "A todos los chicos de los que me enamoré" | FOTOS

"A todos los chicos de los que me enamoré", la nueva apuesta del género comedia romántica que hace Netflix tras la gran "Set It Up: el plan imperfecto", llegó para presentarnos una adaptación sólida de la primera novela concebida por Jenny Han en 2014. Uno de sus actores revelación es Noah Centineo.

Si bien la protagonista excluyente del film es Lana Condor - quien interpreta con eficacia a la ingenua y encantadora Lara Jean Covey -, quien se roba toda la atención es su coprotagonista, el carismático Noah Centineo, en el papel de Peter Kavinsky, el prototipo de estudiante popular de la secundaria que parece tener poco en común con nuestra heroína fanática de las novelas rosas, alguien que prefiere disfrutar del romance en un plano estrictamente platónico y cuyas cartas de amor privadas son accidentalmente enviadas a sus destinatarios, generando un revuelo en su vida.



Noah Centineo, quien ya fue descrito como "un joven Mark Ruffalo" ("creo que por el modo en el que hablo y por mis manierismos", aseguró en una entrevista) y como "el nuevo galán de Internet" (su cuenta de Instagram pasó de una modesta suma de seguidores a casi 5 millones en días), con tan solo 22 años forjó una filmografía interesante, orientada a un público familiar.



Desde su protagónico en el film "The Gold Retrievers", pasando por su incursión en las sitcoms de Disney "Austin & Ally" y "Shake It Up", hasta su papel más jugoso de Jesus Adams en la serie "The Fosters", el actor oriundo de Miami reforzó su popularidad con el video de la artista pop Camila Cabello, "Havana", que acaba de arrasar en los premios MTV.

Sin embargo, "A todos los chicos de los que me enamoré" terminó siendo su momento profesional más importante hasta ahora, en gran medida gracias al ojo de su directora, Susan Johnson, quien supo de inmediato que Noah/Peter merecía ser el verdadero interés romántico del film.



Tráiler de "A todos los chicos de los que me enamoré", serie de Netflix. (Video: YouTube Netflix América Latina)

"Cuando hicimos la lectura de guion yo sabía que me gustaba Israel [Broussard, otra de las figuras masculinas de la comedia] y que me gustaba Noah, pero no sabía quién debía interpretar cada papel", le contó la realizadora al portal IndieWire. Sus dudas se disiparon cuando observó las interacciones con Condor. "En ese instante supe qué dirección tomar", añadió.



Por su parte, la protagonista del film también le atribuye el éxito del mismo a su dinámica con Centineo, una que empezó con el pie izquierdo. Cuando el actor le propuso ensayar las líneas de diálogo en la etapa de casting, la joven intérprete se rehusó a hacerlo porque quería concentrarse en sus propios parlamentos y declinó siquiera conversar con él. "Después me dieron el papel y tuve que hacer las pruebas de química con algunos actores y el último en la lista era Noah. Pensé: 'Oh, Dios, este es el chico al que le negué ensayar. Va a salir horrible'. Pero terminó siendo el mejor", reveló la actriz, quien construye con Centineo escenas naturales y profundas, donde se pone en evidencia el porqué de la atracción de sus personajes, dos jóvenes que son mucho más de lo que aparentan: ni ella es tan nerd ni él es tan superficial.



Noah Centineo se prepara para el estreno el 7 de septiembre de otra comedia romántica de sello Netflix: "Sierra Burgess es una loser".

Esta película escrita por Lindsey Beer y dirigida por Ian Samuels es una relectura de Cyrano de Bergerac con Shannon Purser a la cabeza, más conocida como Barb de "Stranger Things".

Tráiler de "Sierra Burgess es una loser" (Video: YouTube)

(Fuente: La Nación Argentina / GDA)