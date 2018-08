Netflix: Disney le hará la competencia con estas películas | FOTOS

Aún se desconoce el nombre oficial de su servicio de TV por streaming, pero Disney ya tiene varios planes para la plataforma con la que planea captar un pedazo del mercado que Netflix ha explotado por años. De momento, ya se conocen algunos de sus títulos exclusivos.

Según reporta Variety, en los meses posteriores al lanzamiento de la plataforma de streaming de Disney en Estados Unidos (2019), el servicio incluirá películas como "Captain Marvel", "Dumbo", "Toy Story 4", "El rey león", "Frozen 2" y una nueva película de "Star Wars".

Por esta decisión, "Ant-Man and the Wasp" será la última película de Marvel Studios en llegar a Netflix en Estados Unidos. Otra historia que no llegará es la esperada secuela de "Avengers: Infinity War".

Resaltamos: el servicio de Disney llegará primero a Estados Unidos y, por lo pronto, no hay planes de lanzamiento global. Por ello los contratos de películas de la compañía del ratón Mickey continuarán en Netflix, HBO GO y otros servicios latinoamericanos hasta nuevo aviso.

Se sabe, además, que las series de Marvel producidas en exclusiva para Netflix no pasarán al servicio de Disney. Esto se debería a los contratos, así como al tono de las historias (Disney quiere que su plataforma sea orientada a la familia).

En un inicio, Variety reportó que el servicio se llamaría Disney Play, pero el nombre ya ha sido descartado.