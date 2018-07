Netflix: Michael Peña protagoniza el thriller de ciencia ficción "Extinction"

El director del thriller de terror psicológico "Hounds of Love" intentará tener el mismo éxito con nueva película. En esta ocasión con una producción original para Netflix y con Michael Peña como protagonista. El servicio de streaming ha estrenado el primer tráiler de "Extintion".



"Extintion" es un película de ciencia ficción que girará en torno de un padre de clase trabajadora que enfrenta sueños recurrentes de destrucción a manos de una fuerza desconocida. Cuando sus pesadillas empiezan a afectar a la relación con su familia, pronto se da cuenta de que pueden ser la clave de una realidad horrible, ya que un inesperado ataque alienígena comienza a destruir la Tierra.

A medida que la invasión avance, tendrá que usar todas sus fuerzas para proteger a su familia y descubrir quién es realmente.

Tráiler oficinal de la película de Netflix "Extinction". (Video: YouTube)

El reparto lo completa Lizzie Chaplan conocida por tu actuación en "Now you see me" y Mike Colter, de la serie "Luke Cage". "Extinction" se estrena el 27 de julio en Netflix.

Cómo romper con la rutina:

Trabajo, casa, familia.

Trabajo, casa, familia.

Trabajo, casa, familia, invasión alienígena.

La película #Extinción llega el 27 de julio. pic.twitter.com/CK1DM8vjlC — Netflix España (@NetflixES) 11 de julio de 2018

Sobre el protagonista

Michael Peña, de ascendencia mexicana, protagonizará la nueva temporada de la exitosa serie de Netflix, "Narcos", que desarrollará en esta cuarta temporada todo lo relacionado con el peligroso cártel de Guadalajara, en México.