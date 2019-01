Netflix acaba de revelar el primer tráiler de la película original "Polar". La cinta, basada en la novela gráfica de Víctor Santos, es dirigida por Jonas Åkerlund y protagonizada por Mads Mikkelsen y Vanessa Hudgens.

La película de "Polar" en Netflix se estrenará en el 25 de enero en todo el globo. Todo el planeta podrá disfrutar de las aventuras del retirado asesino a sueldo Duncan Vizla.

La trama. Duncan Vizla, conocido también como The Black Kaiser, se prepara jubilarse de su ajetreada vida hasta que uno de sus superiores le indica que no será así. Contra su voluntad, Vizla regresa al ruedo y ahora tendrá que enfrentar a otros asesinos más jóvenes, más rápidos y despiadados que no se detendrán hasta lograr matarlo.

Cómic de "Polar" de Víctor Santos. (Dark Horse) Cómic de "Polar" de Víctor Santos. (Dark Horse)

"Polar" es dirigida por Jonas Åkerlund, escrita por Jayson Rothwell y producida por Jeremy Bolt, Robert Kulzer y Hartley Gorenstein.

El reparto de la película es el siguiente: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas, Ruby O. Fee, Fei Ren, Anthony Grant, Josh Cruddas, Robert Maillet, Julian Richings, Johnny Knoxville y Richard Dreyfuss. La película se basa en la novela gráfica de Dark Horse "Polar: Surgido del frío" de Víctor Santos.