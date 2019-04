Netflix revela la primera imagen de Omar Chaparro como Pedro Infante

Netflix reveló la primera de Omar Chaparro como Pedro Infante en "Como caído del cielo", la película no biográfica sobre el fallecido cantante y actor mexicano.

"Como caído del cielo", dirigida por Pepe Bojórquez, es uno de los proyectos con realizadores mexicanos con el que Netflix apuesta seguir colaborando, luego del éxito de "La casa de las flores", "Club de Cuervos" e "Ingobernable".

Cabe destacar que la historia del filme no se centrará en la vida del ícono mexicano sino de lo que habría pasado con él en los últimos 60 años. Como se sabe, el intérprete de "La Calandria" falleció en 1957 en un accidente de avión y a partir de entonces, muchos mitos se han creado alrededor de su muerte.

"Pedro Infante ha estado atrapado en el limbo durante los últimos 60 años. Sin permiso para ir al cielo, debido a que fue todo un mujeriego, tampoco puede ser enviado al infierno porque también ha hecho mucho bien. Entonces pide una segunda oportunidad y lo envían a la tierra al cuerpo de un imitador (Omar Chaparro), se lee en la sinopsis de la película.

Además de Omar Chaparro, "Como caído del cielo" cuenta con las actuaciones de Ana Claudia Talancón ("El crimen del Padre Amaro") y Stephanie Cayo ("Club de cuervos").

En febrero pasado, tras darse a conocer la noticia, Lupita Infante, hija del cantante de "Amorcito corazón", indicó que la producción no se había comunicado con ella y que a Chaparro lo quería mucho.

"Sé que admira mucho a Pedro Infante. Hay gente que dice que está padre y otra que no le gusta, pero yo lo quiero mucho, me gusta, lo he visto disfrazado y haciendo cosas y tiene un corazón del tamaño del mundo, eso sí tiene de Pedro Infante", subrayó.

"Soy la que defiende el honor de Pedro Infante, a lo mejor lo quieren bajar de alguna manera que no cuidarán y para mi ese es uno de los temores, que no cuidarán su galanura, hermosura, un desnudo, si es algo de juego, digo, es una ficción, pero que sea cuidado", indicó.

Chaparro, un destacado comediante mexicano, escribió en febrero pasado en su cuenta de Instagram:

"Queridos amigos pues esta era la noticia que les quería compartir y que me tiene tan emocionado desde hace dos años; en unas semanas comenzamos a filmar #ComoCaídoDelCielo una película donde tendré que interpretar a mi más grande ídolo #PedroInfante No es Biográfica sin embargo soy consciente del enorme compromiso de representar a nuestro más grande icono mexicano, estamos trabajando intensamente con todo el corazón, espero les guste mucho el trabajo de todo nuestro equipo!!!".