Netflix: películas originales con historias poco convencionales | FOTOS

En el catálogo de Netflix existen muchas películas entre comedias románticas, dramas, acción y thrillers. Hemos seleccionado las cintas con historias no convencionales o irreverentes. Esto sin dejar de lado la calidad de su producción.



"El árbol de la sangre"

Una joven pareja recopila la historia compartida de sus familias y poco a poco los párrafos enterrados van saliendo a la luz. Los secretos corren por sus venas

"Hold The Dark"

En medio del crudo invierno de Alaska, un naturalista busca a los lobos que asesinaron a un niño y pronto se ve atrapado en un misterio escalofriante.



"Las separadoras de parejas"

Jen y Mel son dos mejores amigas que se dedican a destruir parejas siempre que haya buena paga, pero el cargo de conciencia podría separarlas para siempre.

"Desnudo"

Rob está locamente enamorado y a punto de casarse, pero tiene un pequeño problema: también está desnudo... atrapado en un elevador... en un día que no deja de repertirse.

"Happy as Lazzaro"

La trama se inspira en una historia real controversial que da un giro fantasioso que nos reta a creer en un posible milagro. El personaje principal roza, así, las cualidades de un santo: inocente, puro y bienintencionado que al paso de los años se topará con una cruda realidad.

"Hasta el hueso"

Ellen, veinteañera con anorexia nerviosa, recorre un camino tan escabroso como gracioso para conocerse a sí misma guiada por un médico poco convencional.

"La niñera"

Cole se queda despierto hasta tarde y descubre que su guapa niñera forma parte de una secta satánica... y hará lo que sea necesario para mantenerlo callado.



"Ya no me siento a gusto en este mundo"

Irreverente película que raya en lo absurdo. Esta cinta va del thriller a la comedia negra. Sus personajes simplemente no se identifican con el resto de la humanidad. y así es como pasan de ser víctimas a tomar el control de situaciones… que habrán de salirse de control.

"On body and soul"

Una conexión especial que nace de los sueños de dos perfectos desconocidos. Tal como sucede con los protagonistas de la historia, dos trabajadores de un matadero que descubren, al paso que sus sueños, que están conectados. Es la unión onírica de dos almas solitarias.

"Bird Box"

​Los sobrevivientes de un planeta diezmado deben evitar encontrarse cara a cara con una entidad que toma la forma de sus peores temores y los mata.