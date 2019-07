Netflix presenta primer tráiler de la próxima película de Chris Evans

Netflix publicó el primer tráiler de su película "The Red Sea Diving Resort", cinta protagonizada por Chris Evans que se estrenará el 31 de julio en su servicio de streaming.

En el filme, basado en una operación real que tuvo lugar en 1981, Evans es un agente de la Mossad (servicio de inteligencia israelí) que colabora con un nacional etíope (Michael Kenneth Williams) para rescatar a refugiados judíos mediante un falso hotel en Puerto Sudán y llevarlos a Israel.

Aunque ha sido un actor por varias décadas, Chris Evans es recordado por interpretar al Capitán América en las películas del Universo Cinemático de Marvel. Sin embargo su participación como el héroe parece haber concluído con el filme "Avengers: Endgame".

El filme fue escrito y dirigido por Gideon Raff, guionista de "Homeland". También participarán en la producción el ganador del Oscar Ben Kingsley, Haley Bennett ("The Magnificent Seven"), Alona Tal ("Veronica Mars", "Burn Notice") y Michiel Huisman ("El secreto de Adaline", "Game of Thrones").

Con la competencia entre los servicios de streaming recrudeciéndose en los últimos años, Netflix ha hecho un esfuerzo por producir contenido original, incluyendo filmes. En lo que va del año estrenó películas como "Velvet Buzzsaw" con Jake Gyllenhaal, "Unicorn Store" dirigida y protagonizada por Brie Larson (que también cuenta con la actuación de Samuel L. Jackson), la popular comedia "Always Be My Maybe" que contó con la participación de Keanu Reeves y "Murder Mystery" con Adam Sandler y Jennifer Aniston, entre otras.