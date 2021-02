Conforme a los criterios de Saber más

Un fantasma recorre el cine: el fantasma del wéstern. Con “Noticias del gran mundo”, sabemos que este, uno de los géneros más antiguos del séptimo arte, ni siquiera nos abandona en la etapa post-Covid que vivimos hoy; tiempo casi totalmente digital y de consumo “privado”, experiencia que está cada vez más cerca de cancelar aquella hermosa forma colectiva de sala pública y proyección luminosa en la pantalla gigante.

Pero lo espectral no solo tiene que ver con la muy sutil fotografía grisácea de Dariusz Wolski, sino con la materia del filme. En lugar de los héroes macizos y desafiantes que encarnaba John Wayne en el periodo dorado del género, acá tenemos a un Tom Hanks raído y algo melancólico. Su oficio consiste en ir, de pueblo en pueblo, leyendo las noticias de los periódicos a los humildes granjeros analfabetos que pueblan todo el país.

Hanks tiene mucho de fantasmal como “Captain Kidd”, solitario y afable caballero que atraviesa las tierras del tempestuoso Oeste. Hasta que se encuentra con una niña rubia y arisca (Helena Zengel), ataviada con traje indígena, entre los restos de una carreta varada y el cochero asesinado —un afroamericano colgado en un árbol—. La pequeña solo parece conocer el idioma de los kiowas, tribu americana que se niega a desaparecer.

Son los años posteriores al fin de la Guerra Civil (1861-1865). Y el capitán Kidd, veterano de la conflagración, cabalga con una fe secreta por el territorio todavía enemistado del Sur. Cabalga con un fin civilizatorio, moderno: la relatoría o comentario de noticias que, sin que se perciba directamente, lograría unir a las gentes diversas del país. De pistolero a intelectual, profesor, traductor, el vaquero deja la violencia por la palabra.

Como Kidd, todos están en un tránsito difícil de definir. La niña —nominada al Oscar Helena Zengel— fue raptada en medio de un enfrentamiento donde murieron sus padres, colonos alemanes, y ha vivido años con los kiowas. No comprende el inglés, y tiene una comunicación intuitiva, trastabillante, con Kidd, quien decide llevarla a su colonia de origen. Pero la niña no quiere volver a una cultura en la que ya no se reconoce.

El tema del mestizaje o intercambio cultural, problemática que fundadores del wéstern como John Ford abordaron trémulamente hacia el final de sus vidas, acá está tratado frontalmente. Paul Greengrass, el director, parece fascinado con una reivindicación de la naturaleza multiétnica de EEUU que, desde el wéstern, nunca se abordó con mucha profundidad, y que aquí por lo menos se exhibe con naturalidad y frescura.

Pero “Noticias del mundo” también es una cinta que rompe con la iconicidad machista o varonil propia del género. En ese sentido, esta es una masculinidad que no teme exhibir su vulnerabilidad, encarnada perfectamente por Hanks, ahora secundado por una figura femenina, si bien infantil, muy lejos de los tópicos de dulzura y pasividad; esta es una niña agresiva, indomable, hermética y desconfiada, llena de fuerza y libertad.

El wéstern, como género fantasmal, vuelve. Solo que, ahora, los colonos blancos ya no son pistoleros, sino letrados. Y ya no se extermina a los kiowas. Se espera la piedad de sus figuras casi recobradas del pasado. La secuencia en la que los indios surgen desde una tormenta, para salvar a Kidd y a la pequeña protagonista, es muy bella, porque también es el anhelo de un encuentro utópico: los espíritus indígenas aparecen para rescatar al hombre perdido, con la mediación de la niña-símbolo de un país que se pretendería mestizo ya no desde la raza, sino desde la misma cultura.

Ficha Técnica

Título original: News of The World

Género: Western

País y año: EEUU, 2020

Director: Paul Greengrass

Actores: Tom Hanks, Helena Zengel, Bill Camp

Calificación: Tres estrellas y media ( 3 y 1/2 )