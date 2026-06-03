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Anna Faris, de 49 años, vuelve a la franquicia de "Scary Movie" en la sexta película de los hermanos Wayans. (Foto: AP/Universal Pictures)
Anna Faris, de 49 años, vuelve a la franquicia de "Scary Movie" en la sexta película de los hermanos Wayans. (Foto: AP/Universal Pictures)
Por Leslie A. Galván

Desde el estreno de la primera “Scary Movie” (2000), Cindy Campbell consolidó la imagen de Anna Faris como una joven despistada e ingenua, pero capaz de sobrevivir a fantasmas, asesinos y alienígenas sin entender del todo qué sucedía a su costado. La paradoja es que interpretar a mujeres que parecen tontas exigía, en realidad, una inteligencia cómica que Hollywood tardó en reconocer.

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