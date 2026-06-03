Desde el estreno de la primera “Scary Movie” (2000), Cindy Campbell consolidó la imagen de Anna Faris como una joven despistada e ingenua, pero capaz de sobrevivir a fantasmas, asesinos y alienígenas sin entender del todo qué sucedía a su costado. La paradoja es que interpretar a mujeres que parecen tontas exigía, en realidad, una inteligencia cómica que Hollywood tardó en reconocer.

Anna Faris en el icónico papel de Cindy Campbell en la película "Scary Movie 6". (Foto: Miramax / Paramount Pictures)

En una entrevista con The New York Times ofrecida hace 17 años, la actriz recordó el día de la premiere de la cinta. Acompañada de sus padres, Faris estaba nerviosa; la verían en un personaje no solo desentendido de la realidad, sino también muy sexual. A partir de aquí empezó su éxito como actriz de comedia. Seguirían historias como “Fumada y peligrosa”, “Este cuerpo no es mío”, “La casa de las conejitas”, etc.

Anna Faris en "La casa de las conejitas". (Foto: Difusión)

“En el mundo de la comedia te ves obligada a hacer el ridículo constantemente. Es la única manera de hacer comedia: con sinceridad. Me ha liberado en mi identidad como mujer”, cuenta la actriz a Forbes.

Pero ninguna de las comedias antes mencionadas ha tenido el impacto de la saga de los hermanos Shawn y Marlon Wayans. Allí es Cindy, el arquetipo de principios de los 2000: rubia, vulnerable y descaradamente corporal en escena. Faris supo explotar su atractivo como herramienta satírica. De estar en películas con estética indie y rodajes de bajo presupuesto, pasó a proyectos masivos y la búsqueda de una identidad como mujer más allá de su cuerpo.

Películas que se parodian en "Scary Movie 6". (Foto: Universal Pictures)

“Es difícil para una mujer ser aceptada como alguien graciosa si su sexualidad está involucrada. Porque la sexualidad no es tan humorística (risas). Lo siento como lo más primitivo del ser humano”, dijo en 2008 a The New York Times.

Parte de su transformación vino de su matrimonio y ruptura con Chris Pratt, actor de “Avengers” y “Parks & Recreation”. Un vínculo que duró ocho años y del que nació un hijo, Jack. En los medios, Faris admitió tener miedo al publicar la decisión del divorcio, pero decidió seguir adelante con la promoción de sus películas pese a ello.

“Scary Movie 6” reaparece como una operación de memoria y negocio, con los Wayans reunidos, así como Faris y Regina Hall retomando a Cindy y Brenda. En las cintas anteriores, hicieron humor con películas como “El aro”, “Scream” o “The Matrix”, sin filtros sobre temas raciales, diversidades o drogas. La saga que ha recaudado más de 900 millones de dólares en todo el mundo reaparece en otro contexto social y aquí cabe la pregunta: ¿Se adapta a sensibilidades actuales sin traicionar su espíritu irreverente?

#scarymovie6 #wassup #guerrillamarketing #wayansbros ♬ original sound - The Moment Lab @themomentlab WASSUP?! 😝 Scary Movie 6 took guerrilla marketing to a whole new level, turning New York City’s Times Square into a giant hotbox to promote the film. @Anna Faris, @Marlon Wayans, Shawn Wayans, and more gathered inside the glass-box activation, where they watched the original movie while embracing the haze. Ghostface even phoned in from outside the living-room-inspired setup, recreating the legendary “Wassup!” scene that helped make the franchise iconic 📞😶‍🌫️ @Scary Movie slashes its way into theatres on June 5 🎬🍿 🎥 @Mick Micky #scarymovie

Una imagen que dejó la promoción de la película aconteció en Times Square, Nueva York. Allí el elenco se dejó ver dentro de un cubo transparente, todos ellos “en personaje”, para recrear una escena de la saga que pasó a la historia, donde el asesino enmascarado conversa con los personajes por teléfono. Los actores dicen algo y el público, conocedor del chiste, responde y ríe. Entenderlo requiere haber visto la cinta, algo que los millennials no encontrarán retador. Faris, rodeada por la multitud, parece estar en lo suyo.