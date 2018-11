Nicky Jam pasó cásting para una película en Los Ángeles

Nicky Jam, el intérprete de "X", "Me enamoras", entre otros éxitos del reggaetón, confirmó que se encuentra en Los Ángeles audicionando para una nueva película.

El portal especializado TMZ abordó al cantante mientras este caminaba por Rodeo Drive, zona exclusiva en Beverly Hills, California, y lo felicitó por su audición.

Luego, el reportero de TMZ le preguntó a Nicky Jam si el proyecto tendría que ver con su amigo, Will Smith. La respuesta del cantante no se hizo esperar y con un gesto de sorpresa dijo lo siguiente:

"No dije eso, no nombré a Will (Smith). Eres un hombre inteligente", expresó nervioso Nicky Jam.

Sin brindar más detalles sobre el proyecto, Nicky Jam dijo que está esperando que le den luz verde para actuar en esta emocionante producción.

Según TMZ, el proyecto al que habría postulado Nicky Jam sería la tercera entrega de la saga "Dos policías rebeldes", protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La participación de Nicky Jam podría darse gracias a la nueva amistad que tiene el reggaetonero con el actor Will Smith luego de su colaboración para el himno de la Copa Mundial de la FIFA, "Live It Up", que interpretaron juntos en Rusia.