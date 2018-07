El reconocido director de cine chileno Nicolás Lopez, fue acusado de acoso sexual y propuestas indebidas por ocho actrices y modelos que lo denunciaron en un reportaje difundido el sábado 30 de junio por una revista local.

López, un exitoso cineasta chileno gracias a sus películas de corte humorístico, fue acusado por las denunciantes de convocarlas a castings o reuniones de trabajo en su productora o en su casa, donde les proponía tener relaciones sexuales a cambio de trabajo.

"Proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas", denunció la actriz y periodista Daniela Ginestar en la revista Sábado del diario El Mercurio.

Ginestar relató que el director de 35 años también se "masturbó" frente a ella. "Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, que me dedicara a otra cosa", agregó.

Otras actrices lo acusaron de forzarlas a besarlo y de hacerles propuestas sexuales durante festivales de cine, fiestas o incluso reuniones de trabajo.

"Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la 'teta' (seno)", dijo Josefina Montané, conocida actriz y modelo, relatando una reunión con López hace cuatro años.

López negó los hechos y aseveró que "hay muchos chistes, cosas que uno ha dicho. Soy soltero y he vivido distintas situaciones, pero ninguna que pueda decir que sea grave o delictual afortunadamente".

Este cineasta se hizo famoso gracias a la trilogía de películas cómicas 'Qué pena tu vida', 'Qué pena tu boda' y 'Qué pena tu familia'. En 2006 dirigió 'Santos', protagonizada por las estrellas españolas Elsa Pataky y Javier Gutiérrez.

En abril pasado, la justicia chilena abrió una investigación en base a testimonios de mujeres que denunciaron por abuso sexual al director Herval Abreu, conocido como el 'zar' de las telenovelas chilenas.