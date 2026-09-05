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Resumen

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Al atender la videollamada, Edward Furlong está sentado frente a un cuadro en el que un hombre con cabeza de cubo Rubik se dispara. Saluda, hace una pausa, busca la palabra exacta y da un sorbo a su cerveza. Tiene 49 años, pero basta pronunciar el nombre de John Connor para que su mirada viaje treinta y cinco años atrás, hasta 1991, cuando se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de ciencia ficción. Ahora, “Terminator 2: El juicio final” vuelve a las salas de cine, y con ella regresa, de algún modo, aquel muchacho.

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