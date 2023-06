¿Por qué el festival de cine OutfestPerú 2023 hizo de Santa Rosa de Lima protagonista del afiche por su 20 aniversario? Según ellos, por las virtudes que represent la religiosa: devoción y auxilio a los más necesitados. Ambas cualidades son consideradas importantes para las personas de la comunidad LGBT+, a menudo marginadas en un país conservador como lo es el Perú.

Pero hay católicos con una opinión diferente sobre el tema. Pintada con los colores del arcoíris, se cree que la santa nacional fue banalizada e incluso el alcalde de Lima hizo un llamado público para que se cambie su figura al considerar que “le faltan el respeto a las creencias y valores” de gran parte del país”.

El festival responde

“Reflexionamos [que podía ser un tema sensible para las personas]. Por eso la imagen está muy bien diseñada y no hicimos nada obsceno o ridiculizante con Santa Rosa de Lima. Así que creo que es una sobrerreacción de las personas y lo único que revela es su homofobia. Se están escudando en su religión para manifestar su odio, pero la religión no predica eso”, fue la respuesta que brindó al diario El Comercio, el director del festival, Rolando Salazar el 28 de junio, día de la inauguración del evento privado, que coincidió con la celebración del Día Internacional del Orgullo.

Para Salazar, “las religiones no son exclusivas para los heterosexuales” y no encuentra el problema en la imagen y al contrario, le resulta extraño la resistencia. “En todo caso, la figura no está patentada, así que no creo que se cambie”, fue la sentencia final de Salazar sobre el tema.

Una larga resistencia

Pese a las opiniones en contra, la continuidad del evento no está comprometida en ningún momento, ya que posee el respaldo de los centros culturales donde se proyectarán las producciones cinematográficas. Este apoyo es fruto de las dos décadas ininterrumpidas en las que el festival ha resistido al paso del tiempo, incluso sin el financiamiento de las instituciones públicas.

“Nuestras primeras ediciones en el Cinearte de San Marcos fueron bien amateurs. La salita solo albergaba a cien personas, pero se llenaba. Para ese entonces no había tanto acceso a internet, y el proyecto era una oportunidad para ver películas de este corte. Con el tiempo, nos hemos profesionalizado”, comentó Salazar durante la gala de inauguración.

"Con estas historias intentamos brindar esperanza a las personas que a menudo sufren discriminación, violencia o incluso asesinatos en la realidad local". Rolando Salazar, director del OutfestPerú.

La producción fílmica emitida en aquel entonces se resumía a películas rosa extranjeras, donde primaba el amor adolescente entre parejas de un mismo género. Poco a poco, el festival fue incluyendo variedad en sus temáticas, con cintas que muestran familias diversas, homosexualidad en la tercera edad, personas no binarias, trasmasculinidades y más.

“A partir de 2015, hubo un gran aumento en el número de producciones de mayor calidad. Ahora recibimos al menos 15 propuestas nacionales en cada edición”, afirmó el director. En sí, la selección busca historias afirmativas que trasmitan la autenticidad y diversidad en todas sus complejidades. “Con estas historias, intentamos brindar esperanza a las personas que a menudo sufren discriminación, violencia o incluso asesinatos en la realidad local”.

Historias de lucha

Celebrada en el Centro Cultural de España (CCE), la inauguración reunió a cineastas, activistas, artistas y otros representantes queer. Destacó la presencia de Crissthian Olivera, quien en abril pasado recibió una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su denuncia contra el Estado Peruano, tras sufrir discriminación por su orientación sexual en la cafetería del extinto supermercado Santa Isabel. También estuvo Dania Calderón, la primera mujer trans que logró rectificar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin realizarse una cirugía de reasignación genital, procedimiento exigido por los jueces en el Perú. Ambos fueron condecorados con una placa en nombre del evento.

¿Pero por qué realizar estas premiaciones en un festival de cine? Salazar responde así: “Ellos son ejemplos vivientes de historias con caídas y éxitos, al igual que las que nosotros compartimos. Son mensajes de esperanza, para que la comunidad LGBTIQ+ logre vivir feliz y alegre en la sociedad”.

A esto le sucedió la proyección de “Sola”, cortometraje de Séneca Claudia Dávalos. El filme exhibe la cultura y tradición de Chincheros, Cusco, mientras narra la historia de una mujer transexual discriminada por su comunidad y su familia.

"Sola" ha sido seleccionada y proyectada en festivales internacionales como el Film Festival en India, Flickers' Rhode Island International Film Festival en Estados Unidos, Mención Honorífica en el Student World Impact Film Festival y más. / Séneca Dávalos

“Buscamos historias afirmativas que transmitan el nervio de ser diferente”, explicó el fundador sobre la selección que se presentará en el CCE, El Centro Cultural PUCP y la Alianza Francesa de Miraflores. “Evitamos los finales fatalistas y en su lugar buscamos mostrar la autenticidad y la diversidad en todas sus complejidades”, añadió.

En total son nueve películas y más de 50 cortos los que serán presentados durante el 2 y 10 de julio. Una de las grandes atracciones será la versión remasterizada de “No se lo digas a nadie”, la aclamada película peruana dirigida por Francisco Lombardi, que cumple 25 años y continúa siendo un referente en la sociedad peruana.

Además, durante los nueve días del festival, se llevarán a cabo conversatorios y la tercera edición del “Queerlab”, un laboratorio de proyectos de Cine LGTB+ que brinda una plataforma para el desarrollo de talento emergente. Este año, la cineasta chilena Nicol Ruíz y el director argentino Marco Berger participan como mentores.

“Van a encontrar muchas historias sobre la diversidad, y descubrir espacios donde se respira libertad, no solo diversidad. Eso es lo bonito del festival, no sentir que estamos limitados a un gueto y poder estar en espacios culturales públicos donde podemos ser felices, aunque sea por un rato”, dice Salazar. Aunque esta idea implica que el camino por la inclusión aún es largo.

“Precisamente, las reacciones en contra nos dan más argumentos para continuar. Entonces, si pensaban exterminarnos, su estrategia está muy equivocada”, finaliza. Al fin de cabo, su resistencia lleva 20 años, y ya acostumbrado a las críticas saben que la función debe continuar.